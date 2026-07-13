Συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου για το αλιευτικό καταφύγιο και τη διάβρωση των ακτών στο Καλό Χωριό

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στο Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου, Γιάννη Ανδρουλάκη, με τον Διευθυντή Ερευνών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) Κρήτης, Νίκο Καμπάνη, τον Πρόεδρο της Κοινότητας Καλού Χωριού, Κωνσταντίνο Τζαγκουρνή, και τον Πρώην Πρόεδρο και Επίτιμο Μέλος της Κοινότητας Καλού Χωριού, Γιάννη Βάρδα.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε η ολοκλήρωση της μελέτης για το Αλιευτικό Καταφύγιο Καλού Χωριού, η οποία αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό βήμα για την ωρίμανση του έργου και τη δρομολόγηση των επόμενων ενεργειών που απαιτούνται για την υλοποίησή του.

Παράλληλα, συζητήθηκαν οι τελευταίες τεχνικές και διοικητικές παράμετροι που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της σύνταξης της προγραμματικής σύμβασης, η οποία αφορά την εκπό-νηση της μελέτης αντιμετώπισης της διάβρωσης των ακτών στο Καλό Χωριό. Η μελέτη αυτή αποτελεί καθοριστικής σημασίας παρέμβαση για την προστασία του παράκτιου μετώπου, τη διασφάλιση των υποδομών, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την ενίσχυση της τουριστικής και αναπτυξιακής προοπτικής της περιοχής.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου, Γιάννης Ανδρουλάκης, επανέλαβε τη δέσμευση της Περιφέρειας Κρήτης να στηρίζει έργα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη, επισημαίνοντας ότι η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ταχεία προώθηση των απαραίτητων με-λετών και την υλοποίηση ουσιαστικών παρεμβάσεων για το Καλό Χωριό.

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