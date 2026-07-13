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ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Πάνω από 20 άτομα στο νοσοκομείο με γαστρεντερίτιδα – Εντοπίστηκε σαλμονέλα

ασθενοφόρο
clock 18:09 | 13/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Από την Παρασκευή έως και σήμερα πάνω από 20 άτομα πέρασαν από το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας επιβεβαιώνει με ανακοίνωσή του το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται συγκεκριμένα ότι στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου προσήλθαν τουλάχιστον 20 άτομα με διάρροια εμετό και πυρετό, από τα οποία τα 12 παραμένουν νοσηλευόμενα στην παθολογική κλινική και στην βραχεία νοσηλεία του νοσοκομείου.

Το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας αφού επιβεβαίωσε εργαστηριακά την ύπαρξη σαλμονέλας, ενημέρωσε αμέσως τον ΕΟΔΥ ο οποίος με τη σειρά του ζήτησε από την υπηρεσία δημόσιας υγείας της περιοχής να αρχίσει άμεσα έλεγχο ώστε να εντοπιστεί το υγειονομικό κατάστημα ή άλλη αιτία που αποτέλεσε την αρχή της λοίμωξης από σαλμονέλα στην περιοχή.

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