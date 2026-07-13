Κρήτη: Γεμάτη τουρίστες, αλλά η τοπική αγορά «αναστενάζει» - Μεγάλη «βουτιά» στις εισπράξεις

Βρισκόμαστε στην «καρδιά» του καλοκαιριού, η Κρήτη είναι γεμάτη τουρίστες και τα στοιχεία των αεροπορικών αφίξεων παραμένουν εντυπωσιακά .

Είναι γνωστό ότι το πρώτο εξάμηνο του 2026 για το αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» έκλεισε με σημαντική αύξηση σχεδόν 6% και συνολικά διακινήθηκαν 3.474.000 επιβάτες ,κυρίως Γερμανοί, Βρετανοί, Γάλλοι, Πολωνοί ,Ολλανδοί, Ισραηλινοί.



Ωστόσο, τα γεμάτα αεροπλάνα δεν σημαίνουν και γεμάτα ταμεία στην τοπική αγορά ,που αντιμετωπίζει μεγάλη υστέρηση εσόδων, περίπου 30% την τελευταία 3ετία.



Οι επαγγελματίες του νησιού κάνουν λόγο για μια από τις πιο υποτονικές περιόδους των τελευταίων ετών όσον αφορά στην κατανάλωση, από τα εστιατόρια, μέχρι τα μαγαζιά που πωλούν ντόπια προϊόντα.

Η οικονομική πίεση και ο πληθωρισμός που πλήττουν τις ευρωπαϊκές χώρες έχουν αλλάξει ριζικά το προφίλ των ταξιδιωτών.

Οι τουρίστες πλέον όχι μόνο μειώνουν τη διάρκεια της διαμονής τους, αλλά εμφανίζονται και εξαιρετικά προσεκτικοί με τον προϋπολογισμό τους.



Είτε δεν έχουν, είτε δεν θέλουν να ξοδέψουν και είναι υπερβολικά συγκρατημένοι λόγω της ακρίβειας στις πατρίδες τους.



Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι να μην καταναλώνουν έξτρα ούτε καν μέσα στα ξενοδοχεία, μένοντας αυστηρά στις παροχές που τους εξασφαλίζει το προπληρωμένο πακέτο τους.



Την ίδια στιγμή, η διαμονή σε ενοικιαζόμενα δωμάτια καταγράφει σημαντική άνοδο, καθώς προσφέρει τη δυνατότητα προετοιμασίας γευμάτων.



Το μοντέλο «στρωμένο τραπέζι στην ταβέρνα μεσημέρι-βράδυ» δεν υπάρχει πια και αντικαθίσταται από ψώνια στο τοπικό σούπερ μάρκετ και μαγείρεμα.



Όπως λένε οι επαγγελματίες του κλάδου, η κίνηση στην εστίαση έχει μειωθεί κατά 25%-30%.



Όσο για τους επισκέπτες που έχουν κλείσει πακέτα all inclusive σε ξενοδοχεία, βγαίνουν έξω μόνο για βόλτες και ξοδεύουν ελάχιστα στα καταστήματα.



Αυτή είναι η εικόνα σε όλη την Κρήτη και όλοι συμφωνούν ότι το τουριστικό μοντέλο του νησιού πρέπει να αλλάξει, γιατί σημασία δεν έχει πόσοι έρχονται, αλλά πόσα χρήματα αφήνουν στην τοπική οικονομία.

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