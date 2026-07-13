Δήμος Μινώα Πεδιάδας: Έως την Παρασκευή 24 Ιουλίου η τακτοποίηση οφειλών άρδευσης

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας ενημερώνει τους καταναλωτές αρδευτικού νερού που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 1.000 ευρώ, ότι καλούνται να προσέλθουν στην αρμόδια υπηρεσία και να προχωρήσουν στην τακτοποίηση τους έως και την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι οφειλέτες με ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 1.000 ευρώ ανέρχονται σε 137, οι οποίοι έχουν ενημερωθεί ήδη για τα οφειλόμενα ποσά αλλά και τις συνέπειες που θα προκύψουν από την μη πληρωμή τους . Παράλληλα, έχουν καταγραφεί 573 υδρόμετρα προς αφαίρεση, εφόσον οι υπόχρεοι δεν ανταποκριθούν στην παραπάνω προθεσμία. Η διαδικασία αφαίρεσης των υδρομέτρων θα ξεκινήσει από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου 2026, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό Άρδευσης και την κείμενη νομοθεσία.

Η κατανομή των 573 παροχών που αντιστοιχούν σε 137 οφειλέτες άνω των 1000 ευρώ έχει ως εξής:

Αμαριανό: 1



Αρκαλοχώρι: 7



Αποστόλοι: 25



Αρμάχα: 5



Αρχάγγελος: 2



Ασκοί: 4



Βόνη: 14



Γαλάτας: 1



Γεράκι: 19



Δεμάτι: 49



Ευαγγελισμός: 10



Ζωφόροι: 2



Θραψανό: 14



Καραβάδος: 3



Κασσάνοι/Αυλή: 70



Κασταμονίτσα: 13



Καστέλλι: 25



Καστελλιανά: 9



Λιλιανό: 11



Λύττος: 4



Μαθιά: 7



Νιπιδιτός/Ρουσσοχώρια: 106



Παναγιά: 9



Πανόραμα: 34



Παρτίρα: 12



Πολυθέα: 4



Σαμπάς: 2



Σκινιάς/Λαγούτα: 104



Σμάρι: 7

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας επισημαίνει ότι η έγκαιρη εξόφληση των οφειλών είναι απαραίτητη τόσο για το “νοικοκύρεμα” και την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος άρδευσης όσο και για τη διασφάλιση της ισότιμης μεταχείρισης όλων των παραγωγών. Η Υπηρεσία υποχρεούται, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και του Κανονισμού Άρδευσης, να προχωρήσει στην αφαίρεση των υδρομέτρων σε όσους δεν ανταποκριθούν. Οι οφειλέτες καλούνται να απευθύνονται άμεσα στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, προκειμένου να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους πριν από τη λήξη της προθεσμίας.

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