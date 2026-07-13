Γ Εθνική: Με Σουτζή και τη νέα σεζόν το Τυμπάκι

Με τον Νίκο Σουτζή στην τεχνική ηγεσία θα πορευτεί στο νέο πρωτάθλημα της Γ' Εθνικής το Τυμπάκι.

Ο έμπειρος τεχνικός θα βρίσκεται για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στον πάγκο της ομάδας, συνεχίζοντας το έργο που ξεκίνησε τα προηγούμενα χρόνια και έχοντας συνδέσει το όνομά του με μία από τις πιο επιτυχημένες περιόδους στην ιστορία του Τυμπακίου.

Η ανακοίνωση από τον ΑΟΤ:

Η διοίκηση του Α.Ο. Τυμπακίου βρίσκεται στην ιδιαίτερα ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον προπονητή Νίκο Σουτζή, ο οποίος θα βρίσκεται στην τεχνική ηγεσία της ομάδας μας και τη νέα αγωνιστική περίοδο στη Γ’ Εθνική.

Ο Νίκος θα συνεχίσει για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στον πάγκο του ΑΟΤ, έχοντας συνδέσει το όνομά του με μία από τις πιο επιτυχημένες περιόδους στην ιστορία της ομάδας μας. Με σκληρή δουλειά, συνέπεια και αφοσίωση, οδήγησε την ομάδα σε σημαντικές επιτυχίες και αποτελεί τον άνθρωπο που θα ηγηθεί και της νέας προσπάθειας στις εθνικές κατηγορίες.

Στο πλευρό του θα βρίσκεται και τη νέα σεζόν ο άμεσος συνεργάτης του, Χρήστος Ορφανουδάκης, με τον οποίο συνεχίζουν μαζί το έργο που ξεκίνησαν τα προηγούμενα χρόνια.

Παράλληλα, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι να ανακοινώσουμε την έναρξη της συνεργασίας μας με τον Τίτο Κουτεντάκη, ο οποίος αναλαμβάνει το πόστο του γυμναστή της ομάδας μας. Ο Τίτος προέρχεται από μία ιδιαίτερα επιτυχημένη διετία στη γυναικεία ομάδα του ΟΦΗ και έρχεται να ενισχύσει το τεχνικό επιτελείο με τις γνώσεις και την εμπειρία του.

Ευχόμαστε στον Νίκο, τον Χρήστο και τον Τίτο υγεία και κάθε επιτυχία στο έργο τους. Όλοι μαζί συνεχίζουμε ενωμένοι για να οδηγήσουμε τον ΑΟ Τυμπακίου εκεί που του αξίζει!