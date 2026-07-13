ΕΛΑΣ: Ούτε λέξη από τον πρωθυπουργό για τις 21 σφαίρες στον 20χρονο Θοδωρή

Τη μη αναφορά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη δολοφονία του 20χρονου Θοδωρή από σφαίρες αστυνομικών της ομάδας ΟΠΚΕ στο Άργος, κατά το κυριακάτικο μήνυμά του, σχολίασε καυστικά η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.

Όπως σημειώνει η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Θεώνη Κουφονικολάκου, ο πρωθυπουργός δεν βρήκε «χώρο» ανάμεσα στις 2.200 λέξεις που ήταν ο απολογισμός της εβδομάδας για τις «21 σφαίρες στον 20χρονο Θοδωρή».

«Ούτε μία αφιερωμένη στο να εκφράσει τη συμπόνια του στη μάνα που έχασε τόσο σκληρά, τόσο απάνθρωπα το παιδί της» πρόσθεσε η κυρία Κουφονικολάκου, τονίζοντας ότι η σκέψη των στελεχών της ΕΛΑΣ και του Αλέξη Τσίπρα «τη συντροφεύει στο αδιανόητο πένθος της».

Παράλληλα, η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης έδωσε και μια υπόσχεση. «Θα κάνουμε τα πάντα ώστε ασφάλεια να μην είναι έννοια ανεξάρτητη από τη λογοδοσία και το σεβασμό του ανθρώπου και η ενσυναίσθηση να μην χαθεί από την πολιτική…» τόνισε, υποστηρίζοντας ότι η ΕΛΑΣ θα εφαρμόσει διαφορετική πολιτική αν αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας.

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