Έρχεται νέα σειρά βασισμένη στο βιβλίο Καθαρμός του Σπύρου Πετρουλάκη

Ένα ολόκληρο χωριό Ποντίων που είχε βυθιστεί κάτω από τόνους νερού στον πάτο μιας λίμνης βγαίνει στην επιφάνεια έπειτα από έναν ισχυρό σεισμό και ζητά «Καθαρμό».

Αυτός είναι και ο τίτλος της νέας δραματικές σειράς που αναμένεται να... αναδυθεί στην εγχώρια prime time τον επόμενο χρόνο. Η σειρά βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Σπύρου Πετρουλάκη, ο οποίος μετά τη μεγάλη επιτυχία του «Σασμού» ετοιμάζεται για μία ακόμα τηλεοπτική μεταφορά βιβλίου του.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Real news, η εταιρεία παραγωγής Πεδίο Productions εξασφάλισε τα δικαιώματα του μυθιστορήματος για να το μεταφέρει στη μικρή οθόνη. Μετά τη συμφωνία ανάμεσα στον συγγραφέα και την εταιρεία παραγωγής ξεκίνησαν και οι επαφές για να βρεθεί τηλεοπτική στέγη.

Ενδιαφέρον για τον «Καθαρμό» έχουν εκδηλώσει ήδη τρία κανάλια, ενώ οι επαφές βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη. Μετά την Κρήτη του «Σασμού», η νέα σειρά μάς μεταφέρει στη βόρεια Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Πέλλα. Στο θαμμένο χωριό που αναδύεται όταν τα νερά υποχωρούν, βρίσκονται τα σώματα μιας οικογένειας Ποντίων που χάθηκε πριν από μισό αιώνα. Ο βυθός αποκαλύπτει μυστικά καλά κρυμμένα και η αναζήτηση της αλήθειας ξεκινά σαν οδοιπορικό στη μνήμη και ανάγκη κάθαρσης.

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