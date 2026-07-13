ΔΕΥ.13 Ιου 2026 13:05
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE

Έρχεται νέα σειρά βασισμένη στο βιβλίο Καθαρμός του Σπύρου Πετρουλάκη

πετρουλακης
clock 16:00 | 13/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Ένα ολόκληρο χωριό Ποντίων που είχε βυθιστεί κάτω από τόνους νερού στον πάτο μιας λίμνης βγαίνει στην επιφάνεια έπειτα από έναν ισχυρό σεισμό και ζητά «Καθαρμό».

Αυτός είναι και ο τίτλος της νέας δραματικές σειράς που αναμένεται να... αναδυθεί στην εγχώρια prime time τον επόμενο χρόνο. Η σειρά βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Σπύρου Πετρουλάκη, ο οποίος μετά τη μεγάλη επιτυχία του «Σασμού» ετοιμάζεται για μία ακόμα τηλεοπτική μεταφορά βιβλίου του.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Real news, η εταιρεία παραγωγής Πεδίο Productions εξασφάλισε τα δικαιώματα του μυθιστορήματος για να το μεταφέρει στη μικρή οθόνη. Μετά τη συμφωνία ανάμεσα στον συγγραφέα και την εταιρεία παραγωγής ξεκίνησαν και οι επαφές για να βρεθεί τηλεοπτική στέγη.

Ενδιαφέρον για τον «Καθαρμό» έχουν εκδηλώσει ήδη τρία κανάλια, ενώ οι επαφές βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη. Μετά την Κρήτη του «Σασμού», η νέα σειρά μάς μεταφέρει στη βόρεια Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Πέλλα. Στο θαμμένο χωριό που αναδύεται όταν τα νερά υποχωρούν, βρίσκονται τα σώματα μιας οικογένειας Ποντίων που χάθηκε πριν από μισό αιώνα. Ο βυθός αποκαλύπτει μυστικά καλά κρυμμένα και η αναζήτηση της αλήθειας ξεκινά σαν οδοιπορικό στη μνήμη και ανάγκη κάθαρσης.

Διαβάστε επίσης 

Βανδή - Μπισμπίκης: Συνεχίζουν τις καλοκαιρινές διακοπές τους

Μαζωνάκης: Τι είπε για το Δρομοκαΐτειο και τη διαμάχη με την οικογένειά του

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Συγγραφέας Σειρά
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis