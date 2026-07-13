Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ απέτισε φόρο τιμής στον Σαμ Νιλ

Φόρο τιμής στον Σαμ Νιλ τον πρωταγωνιστή του «Jurassic Park», ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών, απέτισε ο Στίβεν Σπίλμπεργκ δηλώνοντας πως λάτρεψε τη συνεργασίας τους και τονίζοντας πως δεν θα ξεχαστεί ποτέ.







Σε δήλωσή του στο Variety, ο σκηνοθέτης εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του ηθοποιού, σημειώνοντας πόσο σημαντική υπήρξε η συμβολή του στην επιτυχία της εμβληματικής ταινίας. Όπως ανέφερε, αναγνώρισε το ταλέντο του Νιλ μέσα από προηγούμενες δουλειές του, οι οποίες τον οδήγησαν τελικά στην επιλογή του για τον ρόλο του Dr. Alan Grant στο «Jurassic Park».







«Ο Σαμ ήταν εξαιρετικά συνεργάσιμος», σημείωσε ο Σπίλμπεργκ, προσθέτοντας ότι ο ρόλος του επιστήμονα που δυσκολευόταν με τα παιδιά ήταν εντελώς αντίθετος με την πραγματική του προσωπικότητα ως στοργικός πατέρας.







Ο σκηνοθέτης ολοκλήρωσε το μήνυμά του με λόγια που αποτυπώνουν τη στενή σχέση που είχαν αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια: «Λάτρεψα να δουλεύω μαζί του σε όλες τις “Jurassic” ταινίες. Μαζί με τη Λόρα Ντερν και τον Τζεφ Γκόλντμπλουμ, θα έχουμε για πάντα τη “Jurassic” οικογένειά μας. Ο Σαμ δεν θα ξεχαστεί ποτέ, ούτε από εμάς ούτε από τους εκατομμύρια θαυμαστές του σε όλο τον κόσμο».

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