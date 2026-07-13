Ο Δήμος Ανωγείων υποδέχεται την μουσικοθεατρική παράσταση «Νίκος Ξυλούρης – Ο Αρχάγγελος της Κρήτης»

Ο Δήμος Ανωγείων, στο πλαίσιο των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Καλοκαίρι 2026, υποδέχεται με ιδιαίτερη συγκίνηση τη σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση «Νίκος Ξυλούρης – Ο Αρχάγγελος της Κρήτης», αφιερωμένη στα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λυράρη και ερμηνευτή.

Η παράσταση θα παρουσιαστεί την Τρίτη 14 Ιουλίου 2026, στις 21:00, στο Θέατρο «Νίκος Ξυλούρης» στα Ανώγεια, σε μια βραδιά με ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς ο Νίκος Ξυλούρης «επιστρέφει» μέσα από την τέχνη στον τόπο που τον γέννησε και διαμόρφωσε την προσωπικότητα και το έργο του.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη, με την ευγενική χορηγία της παραγωγής (STAGES Network) και του Δήμου Ανωγείων.

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