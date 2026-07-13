Νικος Αντωνακακης : Στις 6 Αυγουστου δημοπρατείται η νεα πισίνα του ΕΑΚΗ και η στεγανοποίηση της παλιάς

Ο Νικος Αντωνακακης, διευθυντης του πολιτικού γραφειου του βουλευτη Ηρακλειου της Ν.Δ. Κωνσταντινου Κεφαλογιαννη, μετά απο επικοινωνία που είχε σήμερα (13/7) με το Υπουργειο Αθλητισμου, διαβεβαιώθηκε οτι η νεα πισίνα 25 μέτρων του ΕΑΚΗ δημοπρατείται στις 6 Αυγούστου 2026.







Σύμφωνα με ενημέρωση που είχε, με το αριθμό πρωτ ΙΒ 403/ 6-7-2026 έγγραφο του υπουργου αθλητισμου Γιαννη Βρουτση προς την Υπουργο Παιδειας Σοφια Ζαχαρακη εντάσσεται στο Εθνικό Προγραμμα Αναπτυξης του Υπουργε'ιου (Υποπρόγραμμα Τομέα Αθλητισμου) η νεα πισίνα του ΕΑΚΗ και η συντήρηση- στεγανοποίηση της παλιάς, εκτιμώμενης αξίας 1.200.000 ευρω, με ημερομηνία δημοπράτησης την 6 Αυγούστου.

Image





Σύσσωμος ο αθλητικός κοσμος της Κρητης και ιδίως οι άνθρωποι του υγρού στίβου, οφείλουν ευχαριστίες στον αρμόδιο Υπουργο Αθλητισμου Γιάννη Βρούτση για την πραγμάτωση ενός στόχου που αποτελούσε ζητούμενο για την κοινωνία του Ηρακλειου εδώ και πολλά χρόνια.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Κολυμβητικά Σωματεία Ηρακλείου: Με επιστολή στον πρωθυπουργό ζητούν την άμεση δημοπράτηση και κατασκευή της νέας πισίνας