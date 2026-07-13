ΣΥΡΙΖΑ - Πολιτική Γραματεία: "Τομή" για νέα ενότητα και τέλος στην ασάφεια με το βλέμμα στις κάλπες

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Η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ χαρακτηρίζει την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής της 11ης Ιουλίου ως βαθιά «τομή», επιχειρώντας να τερματίσει την εσωστρέφεια και να ορίσει νέα πορεία ενότητας. Με αναφορά στο ιδεολογικό οπλοστάσιο και την κυβερνητική κληρονομιά 2015-2019, το κόμμα στοχεύει σε ανανεωμένη δυναμική, θέτοντας ως ορόσημο ξεκαθαρίσματος το ερχόμενο Σάββατο.

Αναλυτικά η απόφαση Πολιτικής Γραμματείας

Ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία συνεχίζει τη συντεταγμένη του πορεία. Η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής της 11ης Ιουλίου ήταν μία τομή στη μέχρι τώρα πορεία μας. Θα είμαστε παρόντες και παρούσες στην εκλογική μάχη, εφαρμόζοντας τις αποφάσεις του 5ου συνεδρίου.

Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, ως κόμμα της σύγχρονης Αριστεράς, μπαίνει στη μάχη με το προγραμματικό, ιδεολογικό οπλοστάσιό του, με το πλούσιο ανθρώπινο δυναμικό της Αριστεράς, με τη βαριά κληρονομιά της ιστορίας μας, αλλά και της διακυβέρνησης 2015 - 2019.

Το ερχόμενο Σάββατο κλείνει ο κύκλος της ασάφειας. Οι επόμενες μέρες θα είναι η απαρχή μιας νέας αναγκαίας ενότητας και των αριστερών δυνάμεων.

Η σύγχρονη Αριστερά και το πρόγραμμά της είναι η απάντηση στις ανάγκες της κοινωνικής πλειοψηφίας.

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