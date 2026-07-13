Δώρα Παπαδάκη: Στηρίζει την υποψηφιότητα της Βαγγελιώς  Σχοιναράκη, για την προεδρία της Παγκρητίου Ενώσεως

Η πρώην Αντιπρόεδρος της "Παγκρητίου Ενώσεως", Θεοδώρα Παπαδάκη είδε πολύ θετικά την ανακοίνωση της υποψηφιότητα της Βαγγελιώς Σχοιναράκη, για την προεδρία της της Ενωσης. Κάτι που εξέφρασε η κα.Παπαδάκη και στον χαιρετισμό της, στον οποίο τόνισε μεταξύ άλλων:



''Συγχαίρω την Βαγγελιώ Σχοιναράκη για την απόφαση της και προτρέπω όλους να συνδράμουμε την προσπάθεια της !



Γιατί τα πεπραγμένα της Βαγγελιώς, η επιτυχημένη σταδιοδρομία της στα Κοινά, ο χαρακτήρας και η στρατηγική της, εγγυώνται Εργατικότητα, χωρις φειδώ προσωπικού χρόνου και κόπου, Γνώση, Αποτελεσματικοτητα, Σεβασμό σε Αρχές και Αξίες.. Κρητικές !..



Εγγυωνται ακόμη Σεβασμό σε όλους και όλα και ειδικά -το τόνισα και στον χαιρετισμό μου- στην Σημασία και στην Ιστορία της Παγκρητίου :



Το σωματείο που ήταν το μεγαλύτερο της Ελλάδας, ίσως και της Ευρώπης.. που ιδρύθηκε με παραινεση του Ελευθερίου Βενιζέλου και είχε αντιστασιακή δράση στην γερμανική κατοχή, δεν μπορεί να διοικείται, παρα μονο με Προοδευτικη νοοτροπία !



Και να παράγει αντίστοιχο Έργο !



Ο,τιδηποτε λιγότερο, είναι Ευτελισμός του !..



Πάντα πίστευα, εξάλλου και το υποστήριζα, ηδη από την αρχή της στενης σχέσης μου με την Παγκρήτιο, ως Αντιπρόεδρος του ΔΣ, με Πρόεδρο τον άνθρωπο - αναφορά, τον αείμνηστο Κώστα Πλαιτη, ότι η Παγκρητιος πρέπει να έχει Ενεργό ρόλο στα Κρητικά πράγματα και να δρα σαν άτυπο "Υπουργείο Κρήτης" !



Η κα Σχοιναράκη, θεωρώ, πώς κι αυτό μπορεί να το κάνει πράξη !



Για όλους αυτούς τους λόγους, θεωρώ πως οφείλουμε όλοι οι Κρητικοί να ευχηθούμε στην Βαγγελιώ μας "Καλή επιτυχία" και να συμβάλουμε σε αυτην με όλες μας τις δυνάμεις !..''

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