Τέμπη: «Αυτά δεν ήταν τρένα, δεν έπρεπε να αφήσετε τα παιδιά μας να μπουν» -Ξέσπασε μητέρα θύματος

Οι δικηγόροι των κατηγορούμενων είχαν σήμερα τον λόγο στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, καθώς η διαδικασία συνεχίζεται στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας.

Οι συνήγοροι των κατηγορουμένων, οι οποίοι ανέπτυξαν τους νομικούς ισχυρισμούς τους, υπέβαλαν ενστάσεις και ζήτησαν ακόμη και την αναβολή της δίκης, καθώς όπως ισχυρίστηκαν βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η δίκη για τη σύμβαση 717 και δεν μπορεί να δικαστούν δύο φορές για τα ίδια πραγματικά περιστατικά.

Η διαδικασία διεξήχθη σε κλίμα έντονης συναισθηματικής φόρτισης, με συγγενείς θυμάτων να βρίσκονται στο ακροατήριο και να παρακολουθούν ακόμη μία δικάσιμο μιας υπόθεσης που εξακολουθεί να προκαλεί οδύνη και οργή. Σε κάποια στιγμή, μητέρα θύματος ξέσπασε μέσα στη δικαστική αίθουσα, φωνάζοντας: «Αυτά δεν ήταν τρένα, δεν έπρεπε να αφήσετε τα παιδιά μας να μπουν σε αυτά».

Γονείς θυμάτων αναφέρθηκαν στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν προκειμένου να βρίσκονται σε κάθε συνεδρίαση του δικαστηρίου, καθώς απαιτούνται συνεχείς μετακινήσεις, έξοδα διαμονής και σημαντική ψυχική αντοχή, ώστε να παρακολουθούν από κοντά την εξέλιξη της υπόθεσης.

Η εικόνα μέσα στη δικαστική αίθουσα είναι πλέον αισθητά διαφορετική σε σύγκριση με τις πρώτες δικασίμους. Κατά την έναρξη της διαδικασίας, ο χώρος ήταν ασφυκτικά γεμάτος και δεν επαρκούσε για να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες. Στο μεταξύ πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις και προστέθηκαν περισσότερα καθίσματα, ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα οι διάδικοι, οι συγγενείς των θυμάτων, οι συνήγοροι και οι εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης. Ωστόσο, κατά τη σημερινή συνεδρίαση η προσέλευση ήταν σαφώς μικρότερη. Στη δικαστική αίθουσα βρίσκονταν περίπου 100 άτομα, ανάμεσά τους συγγενείς των θυμάτων, δικηγόροι και δημοσιογράφοι, ενώ στο εδώλιο είχαν λάβει θέση μόλις οκτώ από τους συνολικά 36 κατηγορουμένους.

Παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει σχεδόν τέσσερις μήνες από την έναρξη της δίκης, η διαδικασία δεν έχει ακόμη εισέλθει στην ουσία της υπόθεσης, καθώς δεν έχει αρχίσει η αποδεικτική διαδικασία και η εξέταση των μαρτύρων.

ΠΗΓΗ: newsbomb.gr

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