Marfin: Σε αεροδρόμιο του Λονδίνου, όπου εργαζόταν, συνελήφθη η 46χρονη -Σχεδίαζε να επιστρέψει στην Ελλάδα

Σε διαδικασία διαβουλεύσεων για την έκδοση της 46χρονης -που κατηγορείται για τη δολοφονική επίθεση στο υποκατάστημα της Marfin το 2010– στη χώρα μας βρίσκονται οι ελληνικές με τις βρετανικές αρχές, μετά τη σύλληψή της νωρίς το πρωί της Δευτέρας στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ, όπου εργαζόταν.

Η σύλληψή της στο Διεθνές Αεροδρόμιο Γκάτγουικ έγινε περίπου στις 03:00 τα ξημερώματα και εκτιμάται ότι πιθανόν να ετοιμαζόταν να έρθει στην Ελλάδα με την πρώτη πτήση στις 05:00 τα ξημερώματα.

Η ίδια, μέσω της δικηγόρου της, είχε διαμηνύσει μέσα στο Σαββατοκύριακο ότι είναι μέσα στις προθέσεις της να επιστρέψει στην Ελλάδα, καθότι δηλώνει αθώα, αλλά η ενεργοποίηση της «ερυθράς αγγελίας» -μετά την έκδοση του εντάλματος σύλληψής της- πρόλαβε την όποια πρόθεση είχε. Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbeast, το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο των βρετανικών αρχών είναι αυτό που θα αποφασίσει εάν και πότε θα εκδοθεί η 46χρονη στην Ελλάδα, αφού θα πρέπει πρώτα να μελετήσει τα σχετικά δικόγραφα. Μέχρι τότε θα παραμείνει προσωρινά κρατούμενη στη Μεγάλη Βρετανία.

Να σημειωθεί ότι πηγές της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρουν πως η δικογραφία περιλαμβάνει οπτικό υλικό στο οποίο η 46χρονη φέρεται να βρίσκεται δίπλα σε έναν από τους δύο 42χρονους που έχουν ήδη συλληφθεί, ενώ μαρτυρική κατάθεση αναφέρει ότι κρατούσε σακίδιο με βόμβες μολότοφ. Από το σακίδιο αυτό φέρονται να βγήκαν οι βόμβες μολότοφ που είχαν ως αποτέλεσμα τον δολοφονικό εμπρησμό του υποκαταστήματος της Marfin στην οδό Σταδίου.

Για την εξέλιξη της έρευνας τοποθετήθηκε και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, απορρίπτοντας τα σενάρια ότι οι συλλήψεις βασίστηκαν σε ανώνυμα e-mails. Ειδικότερα, ο υπουργός εξήγησε ότι η συλλογή στοιχείων ξεκίνησε ήδη από το 2019. Όπως είπε, μετά την επιστροφή του στο υπουργείο το 2024, η δικογραφία ανατέθηκε στο ελληνικό FBI και στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών, τα οποία προχώρησαν σε εκ νέου αξιολόγηση του αποδεικτικού υλικού.

«Όχι γιατί ήρθε κάποιο email», υπογράμμισε, σημειώνοντας ότι η πρόοδος της υπόθεσης οφείλεται στην πολύμηνη εργασία των αστυνομικών. «Όλοι αυτοί οι αστυνομικοί και εγώ καθίσαμε και δουλέψαμε 2 χρόνια. Στο τέλος, όλοι αυτοί οι αστυνομικοί έβαλαν την υπογραφή τους κάτω από συγκεκριμένα συμπεράσματα».

Ο ίδιος επεσήμανε ότι τα πορίσματα της έρευνας έχουν ήδη διαβιβαστεί στην ανάκριση και την Εισαγγελία, ενώ όλο το σχετικό υλικό βρίσκεται πλέον στη διάθεση των δικαστικών αρχών.

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