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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μπάσκετ: Τεχνικός διευθυντής στην Αναγέννηση ο Βασίλης Ράλλης

ραλλης
clock 19:23 | 13/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τη συνεργασία της με τον Βασίλη Ράλλη, ανακοίνωσε η Αναγέννηση, με τον έμπειρο προπονητή μετά από μία μακρά θητεία στους πάγκους τοπικών ομάδων, να αρχίζει μια νέα διαδρομή, αναλαμβάνοντας τα καθήκοντα του τεχνικού διευθυντή.

“Η γνώση, η συνέπεια και η πολυετής παρουσία του στο υψηλό επίπεδο, αποτελούν σημαντικά εφόδια για τη νέα εποχή της Αναγέννησης”, τονίζεται στην ανάρτηση της ομάδας μπάσκετ του Αρκαλοχωρίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Με μια πολυετή πορεία στον πάγκο του ΟΦΗ και εμπειρία για την κατηγορία (Α2) από τη θητεία του στο Ηράκλειο ΟΑΑ, ο Βασίλης Ράλλης ολοκληρώνει ένα σημαντικό κεφάλαιο της προπονητικής του διαδρομής και ανοίγει ένα νέο στην καριέρα του.

Από τη νέα αγωνιστική περίοδο αναλαμβάνει καθήκοντα Τεχνικού Διευθυντή της Αναγέννησης BC, φέρνοντας μαζί του πολύτιμη εμπειρία, σύγχρονη μπασκετική φιλοσοφία και ξεκάθαρο όραμα για την ανάπτυξη του συλλόγου.

Η γνώση, η συνέπεια και η πολυετής παρουσία του στο υψηλό επίπεδο αποτελούν σημαντικά εφόδια για τη νέα εποχή της Αναγέννησης.

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Αναγέννηση Μπάσκετ
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