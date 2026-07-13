Θερμό χειροκρότημα από χιλιάδες πολίτες στη διπλή συναυλία του Φεστιβάλ Κρήτης με την Κρατική Ορχήστρα σε "Γκουβερνιώτισσα" και  Χανιά

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι δύο πολυπληθείς συναυλίες του 6ου Φεστιβάλ της Περιφέρειας Κρήτης στην Παναγία Γκουβερνιώτισσα και στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων. Θεσμικοί εκπρόσωποι, χιλιάδες πολίτες και επισκέπτες του νησιού μας που είχαν κατακλύσει τους δύο εμβληματικούς χώρους χειροκρότησαν θερμά και παρατεταμένα τους ταλαντούχους μουσικούς της κρατικής ορχήστρας Αθηνών οι οποίοι τους πρόσφεραν μοναδικές μουσικές βραδιές υψηλής καλλιτεχνικής ποιότητας.



Η διεθνώς αναγνωρισμένη Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, υπό τη μουσική διεύθυνση του καταξιωμένου μαέστρου Ηλία Βουδούρη, μαζί με τη διεθνώς αναγνωρισμένη υψίφωνο Μυρτώ Παπαθανασίου και τον διακεκριμένο βαρύτονο Δημήτρη Πλατανιά, παρουσίασαν ένα λαμπρό πρόγραμμα με άριες και ντουέτα από σπουδαία έργα του διεθνούς οπερατικού ρεπερτορίου, χαρίζοντας στο κοινό στιγμές συγκίνησης και υψηλής αισθητικής.

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Στον χαιρετισμό του κατά τη συναυλία στην Παναγία Γκουβερνιώτισσα, ο υπεύθυνος του Φεστιβάλ π. Πρόεδρος του Π.Σ ,Ευάγγελος Ζάχαρης αναφέρθηκε στη σημασία του Φεστιβάλ Κρήτης ως ενός θεσμού που συνδέει τον πολιτισμό με την ιστορία και την ταυτότητα του τόπου, προάγοντας τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία και αναδεικνύοντας νέους δημιουργούς.

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Παράλληλα, εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες του προς τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη για τη σταθερή στήριξή του στον πολιτισμό, καθώς και προς την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, τον Δήμο Χερσονήσου και τον Οργανισμό Πολιτισμού και Ανάπτυξης Ποταμιών «Η Γκουβερνιώτισσα» για την πολύτιμη συνεργασία τους. Ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης στον χαιρετισμό του ευχαρίστησε για την καλή συνεργασία Περιφέρεια ,Αρχαιολογία ,και το δραστήριο Δ.Σ του Οργανισμού Πολιτισμού και Ανάπτυξης η "Γκουβερνιωτισσα". Από την πλευρά του ο οικοδεσπότης Πρόεδρος του τοπικού οργανισμού η "Γκουβερνιωτισσα" ,Μανόλης Αργυράκης αφού καλωσόρισε όλους, θεσμικούς εκπροσώπους, μουσικούς, το πολυπληθές ακροατήριο ευχαρίστησε τους συνδιοργανωτές, Περιφέρεια, Αρχαιολογία, Δήμο, και ιδιαίτερα τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη για την διαχρονική, έμπρακτη στήριξη του στο έργο στην Γκουβερνιώτισσα αλλά και στην πραγματοποίηση των ποιοτικών εκδηλώσεων.

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Στην δεύτερη συναυλία που πραγματοποιήθηκε παρουσία χιλιάδων πολιτών στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων χαιρετισμό απηύθυνε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χανίων Νίκος Καλογερής, ο οποίος ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη για τη διαρκή υποστήριξή του στις πολιτιστικές δράσεις της Περιφέρειας και υπογράμμισε τη σπουδαιότητα του Φεστιβάλ Κρήτης, το οποίο χρόνο με τον χρόνο ενισχύει τον ρόλο του ως κορυφαίος πολιτιστικός θεσμός του νησιού.



Το Φεστιβάλ Κρήτης αποτελεί διοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Τον σχεδιασμό, τον συντονισμό και την καλλιτεχνική επιμέλεια του Φεστιβάλ έχει η Ιωάννα Γιάνναρη.



Οι δύο συναυλίες, σύμφωνα με τους συνδιοργανωτές επιβεβαίωσαν για ακόμη μία φορά ότι, το Φεστιβάλ Κρήτης αποτελεί μια μεγάλη γιορτή του πολιτισμού και της μουσικής, προσφέροντας στο κοινό κορυφαίες καλλιτεχνικές παραγωγές σε μοναδικούς ιστορικούς χώρους και αναδεικνύοντας την Κρήτη ως τόπο δημιουργίας, εξωστρέφειας και πολιτισμού.







Ξενάγηση Περιφερειάρχη στον ανακαινισμένο ιστορικό "φάρο "του πολιτισμού και της Ορθοδοξίας.

Μετά το τέλος της επιτυχημένης συναυλίας, στην Γκουβερνιώτισσα, ο Περιφερειάρχης με συνεργάτες του, τον Δήμαρχο και την προϊσταμένη της Αρχαιολογικής υπηρεσίας, ξεναγήθηκαν από τον Πρόεδρο κ Αργυράκη και μέλη του τοπικού οργανισμού στον ανακαινισμένο ιστορικό ναό και στους ανακαινισμένους Μοναστηριακούς εκθεσιακούς χώρους. Μάλιστα το Δ.Σ στην δημόσια ανάρτηση του στην σελίδα της "Γκουβερνιώτισσας" στο FB, αναφέρει:



"Με τις καλύτερες εντυπώσεις για το έργο που έχει γίνει στον ιστορικό χώρο της Γκουβερνιώτισσας έμεινε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης ο οποίος μετά το τέλος της εκδήλωσης με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, ξεναγήθηκε στους εκθεσιακούς χώρους του μοναστηριακού συγκροτήματος.

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Με την επίσκεψη του διαπίστωσε το σημαντικό έργο που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια και πως η διαχρονική βοήθεια και στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης έπιασε τόπο καθώς ο χώρος που είχε ερημώσει και ερειπώσει και αποτελούσε αποθήκη των κτηνοτρόφων, ανακαινίστηκε και σήμερα αποτελεί ένα σημαντικό πόλο έλξης ντόπιων και ξένων επισκεπτών ενώ ξεχωρίζει με τις αξιόλογες πολιτιστικές του δράσεις.



Αυτή την ικανοποίηση εξέφρασε και στο «βιβλίο επισκεπτών» όπου έγραψε τα εξής:



«Μόνο πολλά- πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές για όλα που προσφέρουν στις νέες γενιές για τον πολιτισμό, την θρησκεία μας, την ιστορία μας, για το ιερό μοναστήρι της Γκουβερνιώτισσας».

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Το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού Πολιτισμού και Ανάπτυξης Ποταμιών η «Γκουβερνιώτισσα» ευχαριστεί θερμά τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη για την στήριξη που έχει προσφέρει.



Στην ξενάγηση του περιφερειάρχη στους εκθεσιακούς χώρους της Μονής, ήταν παρόντες ο Αντιπεριφερειάρχης Νίκος Ξυλούρης, ο π. πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Βαγγέλης Ζάχαρης, ο δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης, η προϊσταμένη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας Βάσω Συθιακάκη και μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού."

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