Tραμπ: «Θα γίνουμε ο φύλακας άγγελος των Στενών του Ορμούζ -Θα πρέπει να μας πληρώσουν γι' αυτό»

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Οι ΗΠΑ θα γίνουν ο «φύλακας άγγελος» των Στενών του Ορμούζ, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ αναφερόμενος στη διαφιλονικούμενη θαλάσσια δίοδο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε για ακόμη μια φορά στο Fox News: «Αναλαμβάνουμε τον έλεγχο».

Επίσης, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να αμείβονται για τον έλεγχο της θαλάσσιας οδού, χωρίς όμως να διευκρινίσει από πού θα προέρχονται τα χρήματα αυτά.

«Θα κρατήσουμε τα Στενά του Ορμούζ»

«Θα κρατήσουμε τα Στενά και πιθανότατα θα τα διαχειριζόμαστε», είπε. «Θα γίνουμε οι φύλακες των Στενών. Ίσως το πούμε “φύλακα-άγγελο” των Στενών, και θα πρέπει να αποζημιωθούμε γι’ αυτό» πρόσθεσε.

Το μήνυμα του Αμερικανού προέδρου έρχεται αφού το Ιράν επιβεβαίωσε τη στάση του σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ μετά τις τελευταίες επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας.

«Τα Στενά του Ορμούζ είναι έδαφός μας», δήλωσε το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, προσθέτοντας ότι δεν θα επιτρέψει σε καμία χώρα να «συνεχίσει την παράνομη παρέμβασή της σε αυτά».

Εν τω μεταξύ, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ επέμεινε ότι «το Ιράν δεν ελέγχει» τα Στενά μετά τη διεξαγωγή των επιθέσεων.

Trump on the Strait of Hormuz: “We are going to keep the strait. We will probably run it. We will become the guardian of the strait, and this time we will be reimbursed. We protected it for 50 years without getting paid, now we’re going to make money.” pic.twitter.com/y3L7cHpHjE — Open Source Intel (@Osint613) July 13, 2026





Ο Τραμπ επανέλαβε ότι είναι στόχος

Ο Τραμπ -όχι τυχαία- αναφέρθηκε στη συνέντευξή του για το ότι η προεδρία δεν είναι μια ασφαλής θέση εργασίας και παρέθεσε τον αριθμό των προέδρων που δολοφονήθηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας τους.

Αυτή νέα δήλωση συνοδεύει όσα είπε την περασμένη εβδομάδα ότι αποτελεί τον «νούμερο ένα στόχο» του Ιράν.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Η Ελλάδα χωρίς γενιές: Η μεγάλη δημογραφική κατάρρευση που αλλάζει το μέλλον της χώρας

Κρήτη: Έναρξη θερινών εκπτώσεων με προσδοκίες αλλά και... μικρό καλάθι

Ηράκλειο: Νέος γύρος αντιδράσεων για τη δομή στους Αθανάτους - Συγκέντρωση το απόγευμα