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ΚΡΗΤΗ

Περιφέρεια Κρήτης: Σύμπραξη με ερευνητικά ιδρύματα - Νέα εποχή στη φυτοπροστασία της ελιάς

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
clock 18:18 | 13/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Την έναρξη ενός σημαντικού ερευνητικού και αναπτυξιακού έργου για την προστασία του κρητικού ελαιολάδου σηματοδοτεί η Προγραμματική Σύμβαση που υπέγραψε σήμερα, Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης. Το έργο έχει τίτλο «Εξειδικευμένη επιστημονική υποστήριξη και καινοτόμες δράσεις για τη φυτοπροστασία της ελιάς στην Περιφέρεια Κρήτης 2025−2028».

Η σύμβαση υπεγράφη μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και τριών κορυφαίων επιστημονικών και ερευνητικών φορέων: του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΚΕ ΕΛΜΕΠΑ), του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ).

Στόχος του έργου είναι η παραγωγή ελαιολάδου με φιλοπεριβαλλοντικές μεθόδους και η ορθολογική χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, διασφαλίζοντας μακροχρόνια την ποιότητα και την ποσότητα του παραγόμενου κρητικού ελαιολάδου. Με το έργο επιδιώκεται η ααξιολόγηση περιβαλλοντικά φιλικών προσεγγίσεων αντιμετώπισης του δάκου της ελιάς σε παρεμβάσεις πεδίου, με βασικό στόχο τη μείωση του πληθυσμού του εντόμου. Επίσης, η ανάπτυξη και ενεργοποίηση ενός δικτύου παρακολούθησης, ταυτοποίησης και έγκαιρης προειδοποίησης σχετικά με τις προσβολές από μυκητολογικές ασθένειες στην ελιά.

Στη σημερινή υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης, μετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης, ο Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομίας της Περιφέρειας Κρήτης Κωνσταντίνος Φωτάκης και η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης Ευδοξία Ζερβού. Από την πλευρά των επιστημονικών και ερευνητικών ιδρυμάτων παρέστησαν ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ Γιάννης Βόντας, ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Ελιάς Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου του ΕΛΓΟ «Δήμητρα» Γιώργος Ψαρράς, ο Πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας και Καθηγητής Γεωργικής Εντομολογίας και Φαρμακολογίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του ΕΛΜΕΠΑ Μανόλης Ροδιτάκης, καθώς και ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ ΕΛΜΕΠΑ, καθηγητής Αθανάσιος Μαλάμος.

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