Ηράκλειο: «Βιωσιμότητα Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή – Η Τεχνητή Νοημοσύνη στις ημέρες μας»

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Ο Σύλλογος Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ηρακλείου διοργανώνει ενημερωτική ημερίδα με θέμα «Βιωσιμότητα Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή – Η Τεχνητή Νοημοσύνη στις ημέρες μας»,

Η εκδήλωση αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την ανάδειξη των νέων τάσεων και των προκλήσεων που διαμορφώνουν το μέλλον του κλάδου μας.

Στοιχεία Εκδήλωσης

Ημερομηνία: Δευτέρα 20 Ιουλίου 2026



Ώρα: 18:30



Τόπος: Επιμελητήριο Ηρακλείου – Αίθουσα Καστελλάκη

Ομιλητές

Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου, Πρόεδρος του Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών και Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής



Δημήτριος Γαβαλάκης, Γενικός Γραμματέας του Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών και Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής



Ιωάννης Νικηφόρος, Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής



Η εκδήλωση απευθύνεται σε ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, επαγγελματίες του κλάδου, επιχειρηματίες και κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να ενημερωθεί για τις εξελίξεις που επηρεάζουν την ασφαλιστική αγορά και τον ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης στη σύγχρονη επαγγελματική δραστηριότητα.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

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