Διαλυνά: Ο Σπύρος Μπιμπίλας τη συνάντησε στο σπίτι της στο Ηράκλειο

Ο Σπύρος Μπιμπίλας συνάντησε τη Ρίκα Διαλυνά στο σπίτι της στο Ηράκλειο. Ο ηθοποιός πόσταρε φωτογραφίες από τη συνάντησή τους και να ποζάρουν χαμογελαστοί στον φακό με φόντο τη θάλασσα.

«Κάθε φορά που βρίσκομαι στο Ηράκλειο δεν μπορώ να μην συναντήσω την αγαπημένη μου φίλη, την αειθαλή και δραστήρια Ρίκα Διαλυνά που μας δένει μια αληθινή φιλία πολλών χρόνων. Ακόμα μια φορά στο σπίτι της με την υπέροχη θέα στη θάλασσα του Κρητικού πελάγους, μαζί με τους δικούς της και τον φίλο Μάνο Ιερωνυμάκη, που ήταν το δεξί χέρι της Αλίκης μας. Εύχομαι η Ρίκα να είναι πάντα έτσι χαμογελαστή, υγιής, φιλόξενη και πάντα να μας διηγείται τις υπέροχες ιστορίες της τόσο σημαντικής πορείας της και της ενδιαφέρουσας ζωής της».

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