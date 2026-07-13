Φάλαινα πιάστηκε στα πράσα να κάνει βόλτες ανοιχτά των Καμένων Βούρλων (βίντεο)

Σπίτι της τον Μαλιακό και τον Βόρειο Ευβοϊκό φαίνεται πως έχει κάνει μία φάλαινα φυσητήρας η οποία πιάστηκε στα πράσα να κάνει βόλτες αρχικά στις 31 Μαΐου ανοιχτά του Θεολόγου Μαλεσίνας, στη συνέχεια στις 10 Ιουλίου στον Μαλιακό Κόλπο και την Κυριακή 12 Ιουλίου στα Καμένα Βούρλα, 350 μέτρα από την ακτή.

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Το τελευταίο βίντεο το οποίο έστειλε στο LamiaReport αναγνώστης είναι πολύ εντυπωσιακό.

Το στιγμιότυπο έχει καταγράψει τη στιγμή που η φάλαινα αναδύεται για να αναπνεύσει και να εκπνεύσει τον αέρα και τους χαρακτηριστικούς υδρατμούς μέχρι και σε ύψος 5 μέτρων.

Η φάλαινα φυσητήρας είναι μόνιμος κάτοικος Μεσογείου, ωστόσο σε στενούς κόλπους όπως ο Βόρειος Ευβοϊκός και ακόμα πιο ρηχούς όπως ο Μαλιακός, δεν είχε απαντηθεί μέχρι σήμερα.

Οι ειδικοί αναφέρουν ότι είναι πολύ φιλικό είδος, ωστόσο το τεράστιο μέγεθός του επιβάλλει η παρατήρησή του να γίνεται από απόσταση ασφαλείας. Λατρεύει τα μεγάλα βάθη όπου κυνηγάει τα αγαπημένα της καλαμάρια και άλλα κεφαλόποδα, γι’ αυτό και προκαλούν εντύπωση οι βόλτες της στην περιοχή μας.

Συνηθίζεται πάντως θαλάσσια κήτη να μπερδεύονται από θορύβους της θάλασσας και να ακολουθούν καράβια. Το πιο πιθανό είναι η είσοδός της στην περιοχή μας να έγινε από το στενό του Αρτεμισίου, καθώς το είδος της απαντάται στη βαθιά λεκάνη των Βορείων Σποράδων.

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