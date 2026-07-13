Αρχαία Λύκτος: Σημαντικά ευρήματα στην παρουσίαση για την ολοκλήρωση της έκτης ανασκαφικής περιόδου

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από κατοίκους της περιοχής, επισκέπτες και φίλους της αρχαιολογίας πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 12 Ιουλίου, στον αύλειο χώρο του πρώην Δημοτικού Σχολείου Λύττου, η εκδήλωση ενημέρωσης του κοινού με τίτλο «Λύκτος: Η αρχή του Β΄ Πενταετούς Προγράμματος Αρχαιολογικών Ερευνών», στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε, την Κυριακή 12 Ιουλίου, με αφορμή την ολοκλήρωση της έκτης ανασκαφικής περιόδου και σηματοδότησε την έναρξη του δεύτερου πενταετούς προγράμματος των αρχαιολογικών ερευνών στον χώρο της αρχαίας Λύκτου, οι οποίες υλοποιούνται υπό την αιγίδα της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας υπό την αιγίδα του Δήμου Μινώα Πεδιάδας και την υποστήριξη του Πολιτιστικού Συλλόγου Λύττου.

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Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν η πρόοδος των ανασκαφικών εργασιών, τα σημαντικότερα ευρήματα της φετινής περιόδου καθώς και ο σχεδιασμός της νέας φάσης του ερευνητικού προγράμματος. Παράλληλα, παρουσιάστηκε η νέα επιφανειακή έρευνα που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή της αρχαίας πόλης, συμβάλλοντας καθοριστικά στην κατανόηση της έκτασης και της ιστορικής εξέλιξης της Λύκτου.

Στο πλευρό του Αρχαιολογικού Προγράμματος Λύκτου, ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας

Στον χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου τόνισε ότι η αρχαία Λύκτος αποτελεί έναν τόπο μοναδικής ιστορικής και πολιτιστικής αξίας, ο οποίος μέσα από τη συστηματική αρχαιολογική έρευνα αναδεικνύεται συνεχώς ως ένας από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Κρήτης. Υπογράμμισε ότι ο Δήμος θα συνεχίσει να στηρίζει έμπρακτα το Αρχαιολογικό Πρόγραμμα Λύκτου, καθώς η προστασία και η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελούν διαχρονική ευθύνη αλλά και αναπτυξιακή προτεραιότητα.

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Παράλληλα, επισήμανε πως η γνώση που παράγεται από τις ανασκαφές οφείλει να επιστρέφει στην τοπική κοινωνία, ενισχύοντας την ιστορική συνείδηση των πολιτών και ιδιαίτερα των νέων.

Ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Η αρχαία Λύκτος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Κρήτης και έναν τόπο που εξακολουθεί να αποκαλύπτει πολύτιμες σελίδες της ιστορίας μας. Τα αποτελέσματα των ανασκαφικών ερευνών των τελευταίων ετών επιβεβαιώνουν τη σπουδαιότητα του χώρου και ενισχύουν τη διεθνή του ακτινοβολία. Ως Δήμος Μινώα Πεδιάδας θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε έμπρακτα στο πλευρό του Αρχαιολογικού Προγράμματος Λύκτου που αποτελεί ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας του τόπου μας, ένας χώρος που συνεχίζει να αποκαλύπτει στοιχεία για το παρελθόν της Κρήτης και να εμπλουτίζει τη γνώση μας για έναν από τους σημαντικότερους πυρήνες του αρχαίου ελληνικού κόσμου. Τα αποτελέσματα των τελευταίων έξι ετών αποδεικνύουν ότι η συστηματική επιστημονική έρευνα μπορεί να φέρει στο φως ευρήματα εξαιρετικής σημασίας, τα οποία αναδεικνύουν ακόμη περισσότερο τη θέση της αρχαίας Λύκτου στον αρχαιολογικό χάρτη της χώρας και της Μεσογείου. Ως Δήμος Μινώα Πεδιάδας θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε έμπρακτα στο πλευρό του Αρχαιολογικού Προγράμματος, διευκολύνοντας με κάθε δυνατό τρόπο το έργο των αρχαιολόγων. Η αρχαιολογική σκαπάνη δεν πρέπει να σταματήσει. Αντίθετα, πρέπει να συνεχίσει να αποκαλύπτει τις σελίδες της ιστορίας που παραμένουν ακόμη κρυμμένες κάτω από το έδαφος της Λύκτου. Παράλληλα, στόχος μας είναι η γνώση που προκύπτει μέσα από τις ανασκαφές να φτάνει στην τοπική κοινωνία. Οι πολίτες, και ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι, πρέπει να αισθάνονται ότι η ιστορία αυτού του τόπου δεν είναι κάτι μακρινό, αλλά αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητας τους και πολύτιμη παρακαταθήκη για το μέλλον. Είμαι βέβαιος ότι η νέα αυτή πενταετία θα αποδειχθεί εξίσου δημιουργική και γόνιμη, ανοίγοντας νέους δρόμους στην αρχαιολογική έρευνα».

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Οι ανασκαφείς της Λύκτου, Αντώνης Κοτσώνας, Βάσω Συθιακάκη και Άγγελος Χανιώτης, παρουσίασαν τα πορίσματα του έκτου έτους της ανασκαφής στην αρχαία πόλη και ανέλυσαν την ιστορική σημασία τους, αναφέροντας: «Αποδείχθηκε ότι ανθρώπινη παρουσία πρωτοεμφανίζεται στη Νεολιθική περίοδο, ενώ κατά τη Μινωική περίοδο παρατηρείται εντονότερη δραστηριότητα στο ψηλότερο σημείο του λόφου. Οι ενδείξεις κατοίκησης πληθαίνουν από το 1000 π.Χ. περίπου, όταν η Λύκτος αρχίζει να αναδεικνύεται σε σημαντικό οικισμό της Κρήτης. Από το 600 π.Χ. στη βόρεια πλαγιά του λόφου εντοπίζονται άφθονες ενδείξεις λατρείας που μπορούν να αποδοθούν σε ιερό της θεάς Αθηνάς. Στην ελληνιστική περίοδο αποδίδονται τμήματα αμυντικού τείχους καθώς και οδού. Η Ρωμαιοκρατία αντιπροσωπεύεται από μνημειακά κτήρια (Βουλευτήριο, Σεβαστείο, κτήριο τελετουργικών δείπνων κ.ά.), καθώς και από σύστημα τριών μνημειακών αναλημματικών τοίχων που στήριζαν άνδηρα και εκτείνονται για πάνω από 100 μέτρα. Κατά τη Βυζαντινή περίοδο στην κορυφή του λόφου αναγέρθηκαν δύο επάλληλες παλαιοχριστιανικές βασιλικές, με την υστερότερη και πιο καλοδιατηρημένη να ανάγεται στον 7ο αιώνα μ.Χ. και να χαρακτηρίζεται από τρία κλίτη και υπόγεια κρύπτη».

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Η εκδήλωση έκλεισε με τους Dominic Pollard, Χριστίνα Στεφάνου και Βάλια Τσικριτέα να παρουσιάζουν τη μεθοδολογία και τα πρώτα πορίσματα της επιφανειακής έρευνας που ξεκίνησε φέτος στον χώρο της αρχαίας πόλης και αποσκοπεί στην αποσαφήνιση της έκτασής της και της διαχρονικής εξέλιξης της κατοίκησης.

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