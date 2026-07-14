Μουντιάλ 2026: Το τουρνουά μέσα από τους αριθμούς

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Σε 100-από τους 104 συνολικά- αγώνες στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, το οποίο ξεκίνησε στις 11 Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί την ερχόμενη Κυριακή, 19 Ιουλίου έχουν σημειωθεί συνολικά 292 γκολ ή διαφορετικά 2,92 ανά παιχνίδι, όπως αναφέρει η FIFA.

Την κορυφαία επίθεση έχει η Αργεντινή με 17 γκολ, 8 από αυτά ο Λιονέλ Μέσι, που έχει και δύο ασίστ.

Η ομάδα με τις περισσότερες προσπάθειες είναι το Βέλγιο (112), πρώτος σε ασίστ είναι ο Μίκαελ Ολίσε (5/Γαλλία), ενώ τις περισσότερες πάσες έχει δώσει ο Ρόδρι (629/ Ισπανία).

Η Αργεντινή ήταν η ομάδα με τις περισσότερες πάσες (4162).

Ο Μοχάμεντ Χάνι (Αίγυπτος) είναι ο παίκτης που έχει σημειώσει τα περισσότερα αυτογκόλ (2).



Από δύο αυτογκόλ έχουν Κατάρ και Αίγυπτος.

Η Ισπανία είναι η ομάδα που έχει καταφέρει να κρατήσει ανέπαφη την εστία της (5 ματς), περισσότερο από κάθε άλλη στο τουρνουά.

Τις περισσότερες αποκρούσεις έχει κάνει ο Παραγουανός τερματοφύλακας Ορλάντο Χιλ (28).

Τα περισσότερα λεπτά στο τουρνουά έχει παίξει ο τερματοφύλακας της Αργεντινής, Εμιλιανο Μαρτίνες (689).

Ο Ρέμο Φρόιλερ (Ελβετία), είναι ο παίκτης που έχει τρέξει τα περισσότερα χιλιόμετρα (73,75057).

Μπορεί Κιλιάν Μπαπέ και Λιονέλ Μέσι να έχουν σημειώσει από οκτώ γκολ, εάν έληγε όμως τώρα το τουρνουά, το «Χρυσό Παπούτσι» θα έπαιρνε ο αρχηγος της Γαλλίας έχονρας τρεις ασίτ έναντι δύο του Μέσι.

Συνολικά έχουν δοθεί 274 κίτρινες κάρτες (προστέθηκαν 15 κάρτες κατά τη διάρκεια των 4 προημιτελικών).



Οι αποβολές ανέβηκαν στις 15 συνολικά, μετά την πολυσυζητημένη κόκκινη κάρτα του Μπρέελ Εμπολό στο ματς της Ελβετία

Το Βέλγιο είναι επίσης η ομάδα που έχει καταγράψει τα πιο πολλά χιλιόμετρα (739,53658)

Για πρώτη φορά στην ιστορία τρεις παίκτες έχουν σημειώσει 7+ γκολ, αφού πίσω από τον Λιονέλ Μέσι είναι οι Κιλιαν Μπαπέ και Έρλινγκ Χάαλαντ, από 7 γκολ ο καθένας.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της FIFA, 6.527.410 θεατές βρέθηκαν στις κερκίδες για τις πρώτες 100 αναμετρήσεις.



Το νούμερο αυτό ξεπερνά το άθροισμα των οπαδών που παρακολούθησαν ολόκληρα τα δύο προηγούμενα Μουντιάλ μαζί (Ρωσία 2018 και Κατάρ 2022 συνολικά: 6.436.020 οπαδοί).

Τα γήπεδα παρουσιάζουν ένα εξαιρετικό ποσοστό πληρότητας που αγγίζει το 99,7%, με μέσο όρο 65.204 φιλάθλους ανά παιχνίδι.

Να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια του τουρνουά, η συνολική προσέλευση φιλάθλων στην ιστορία όλων των Μουντιάλ από το 1930 μέχρι σήμερα ξεπέρασε επίσημα το φράγμα των 50 εκατομμυρίων.

Ο Λιονέλ Μέσι, ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Γκιγιέρμο Οτσόα έγιναν οι μοναδικοί παίκτες στην ιστορία του ποδοσφαίρου που συμμετείχαν σε 6 διαφορετικά Μουντιάλ, με τους δυο πρώτους να έχουν σε αυτά επίσης αγωνιστικό χρόνο.

Ο Λιονέλ Μέσι, κατά τη διάρκεια αυτής της διοργάνωσης, κατέρριψε ⁠τέσσερα επίσημα ρεκόρ:



Περισσότερα γκολ σε τελικές φάσεις Μουντιάλ από οποιονδήποτε άλλον ποδοσφαιριστή.



Περισσότερες συμμετοχές (αγώνες) σε Παγκόσμια Κύπελλα.



Περισσότερες νίκες σε αγώνες Μουντιάλ.



Περισσότερα λεπτά συμμετοχής στην ιστορία της διοργάνωσης.

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