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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΦΗ: Στο στόχαστρο ο Μουντιαλικός φορ, Σεντρίκ Μπακαμπού

ΜΠΑΚΑΜΠΟΥ
clock 07:55 | 14/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο ΟΦΗ κινείται για την απόκτηση ενός ποιοτικού επιθετικού και σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζεται η περίπτωση του περίπτωση του Σεντρίκ Μπακαμπού.

Ο 35χρονος Κονγκολέζος επιθετικός αγωνίστηκε βασικός σε 3 παιχνίδια του Μουντιάλ με την Εθνική Κονγκό, είναι ελεύθερος και στον ΟΦΗ ασχολούνται εδώ και περίπου τρεις εβδομάδες με την περίπτωση του.

Την περυσινή σεζόν αγωνιστηκε στην Ισπανία με τη φανέλα της Μπέτις, έχοντας 18 συμμετοχλές και 3 γκολ στο πρωτάθλημα , 6 συμμετοχές και 1 γκολ στην ευρώπη και 3 συμμετοχές στο Κύπελλο.

Προν τέσσερα χρόνια ειχε αγωνιστει στον Ολυμπιακό κάνοντας εκπληκτική σεζόν με 32 συμμετοχές και 18 γκολ.

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