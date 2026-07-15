Πένθος για την Αντιγόνη Ανδρεάκη: Πέθανε η μητέρα της Ευαγγελία

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Σε βαρύ πένθος έχει βυθιστεί η οικογένεια της γνωστής δημοσιογράφου και δημοτικής συμβούλου Ηρακλείου, Αντιγόνης Ανδρεάκη, μετά την απώλεια της πολυαγαπημένης της μητέρας, Ευαγγελίας.

Η είδηση του θανάτου της σκόρπισε θλίψη στην τοπική κοινωνία και στον δημοσιογραφικό κόσμο της Κρήτης.

Η Ευαγγελία Ανδρεάκη άφησε την τελευταία της πνοή τα ξημερώματα της Τρίτης 14 Ιουλίου 2026. Το τελευταίο τρίμηνο έδινε μια σκληρή και γενναία μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, νοσηλευόμενη μετά από ένα βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο που είχε υποστεί. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών και τη συνεχή παρουσία των δικών της ανθρώπων, δεν κατάφερε να ξεπεράσει το σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Το συγκινητικό «αντίο» της κόρης της

Με μια άκρως συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Αντιγόνη Ανδρεάκη αποχαιρέτησε το «ανθρωπάκι» της, όπως αποκαλούσε τρυφερά τη μητέρα της, εκφράζοντας παράλληλα την ευγνωμοσύνη της σε όσους στάθηκαν στο πλευρό τους αυτούς τους τρεις δύσκολους μήνες.

«Το "ανθρωπάκι" μου αυτή την ώρα ταξιδεύει στο φως», έγραψε χαρακτηριστικά, συγκινώντας φίλους, συναδέλφους και πολίτες που έσπευσαν να της συμπαρασταθούν στη μεγάλη αυτή απώλεια.

Την Τετάρτη το τελευταίο αντίο

Συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες θα πουν το τελευταίο αντίο στην Ευαγγελία Ανδρεάκη το απόγευμα της Τετάρτης 15 Ιουλίου 2026.

Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 17:00 στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου στο Ηράκλειο, ενώ η σορός της θα βρίσκεται στον ναό μία ώρα νωρίτερα για τον ύστατο χαιρετισμό.

Η ταφή της θα πραγματοποιηθεί στο κοιμητήριο στις Βούτες.

Image

Συλλυπητήρια της ΔΕΕΠ Ηρακλείου της Ν.Δ. στην Αντιγόνη Ανδρεάκη που έχασε την μητέρα της

Τα ειλικρινή της συλλυπητήρια εκφράζει η ΔΕΕΠ (ΝΟΔΕ) Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας στην δημοσιογράφο και δημοτική σύμβουλο Ηρακλείου Αντιγόνη Ανδρεάκη για τον θάνατο της αγαπημένης της μητέρας.

Να είναι αιώνια η μνήμη της και ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάσει.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Κρήτη: Άγρια επίθεση σε συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ – Τους έσπασαν το αυτοκίνητο και τους έκλεψαν εξοπλισμό