Τα ζώδια της Τρίτης

Τα ζώδια της Τετάρτης

Κριός



Σήμερα, Κριέ μου, παίρνεις τα πάνω σου. Συναντήσεις, επαφές, συζητήσεις που σε ανεβάζουν και το έντονο φλερτ φαίνεται να σε ανανεώνουν και να σε κάνουν να ανοιχτείς περισσότερο και να εξετάσεις πώς μπορείς να επεκτείνεις τα πλάνα που επεξεργάζεσαι αυτό το διάστημα. Η χαρά επανέρχεται σήμερα και ξαφνικά που λαμβάνεις φαίνεται να λειτουργούν ως κίνητρο για σένα. Δημιουργικά πλάνα επίσης σου δίνουν μια διέξοδο για να εκφραστείς καλύτερα. Αυτό που χρειάζεται προσοχή είναι το πόσο εύκολα μπορεί να επηρεαστείς από δεύτερες σκέψεις για άτομα μέσα από την παρέα.

Ταύρος



Ταύρε μου, με μια αρκετά καλύτερη διάθεση ξεκινάς τη μέρα σου σήμερα. Η επιθυμία να νιώσεις ασφαλής σου κάνει σαφές το πλαίσιο μέσα στο οποίο χρειάζεται να κινηθείς, αλλά και το μέχρι ποιο σημείο σε παίρνει να επεκτείνεις τη δράση σου. Στο σπίτι υπάρχουν κάποιες ευχάριστες εξελίξεις, αλλά και ευκαιρίες να κάνεις κάποιες δουλειές άμεσα και πιθανότατα με εναλλακτικούς τρόπους, που δεν είχες τσεκάρει προηγουμένως. Έχεις μια ευκολία στο να φέρεις τα πράγματα στα μέτρα σου, αν και υπάρχει μια πίεση κι ένα άγχος από τη δουλειά. Δεν είναι κάτι όμως που δε μπορείς να διαχειριστείς.

Δίδυμοι



Δίδυμέ μου, σήμερα υπάρχουν ενδιαφέρουσες επαφές και επικοινωνίες που σου φτιάχνουν τη διάθεση και σε κάνουν να θέλεις να ασχοληθείς με νέα πράγματα και ενδιαφέροντα. Υπάρχουν συναντήσεις που θα βελτιώσουν την ψυχολογία σου και θα σε βοηθήσουν να μοιραστείς ιδέες, αλλά και να πάρεις βοήθεια μέσω εναλλακτικών λύσεων που θα ακούσεις από τους άλλους. κινείσαι ευέλικτα και άμεσα και δεν αφήνεις τα πράγματα να ξεφύγουν από τη ροή που θέλεις. Λοκάρεις σε κάποια πράγματα, απλά θέλει λίγη ρέγουλα γιατί μπορεί να κολλήσεις.

Καρκίνος



Σήμερα, Καρκίνε μου, υπάρχουν ευκολίες στα οικονομικά σου σήμερα, για αυτό και θα χρειαστεί να προσέξεις λίγο παραπάνω τα ανοίγματα που θα κάνεις μέσα στη μέρα. Είναι εύκολο να το παρακάνεις με κάποια έξοδα. Από την άλλη, υπάρχει μια πυρετώδης προετοιμασία και οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται φαίνεται να σου δίνουν ένα σημαντικό μπουστάρισμα, αλλά και εναλλακτικές που θα σε βοηθήσουν να διαχειριστείς καλύτερα καταστάσεις και να δημιουργήσεις ένα κλίμα πιο ασφαλές για να κινηθείς. Πέρα από τα οικονομικά, κράτα χαμηλά τη μπάλα με τις δεύτερες σκέψεις. Ναι, η διαίσθησή σου είναι οξυμένη, κάπου όμως το τραβάς πολύ.

Λέων



Λέοντά μου, η μέρα σου ξεκινά με μια αισιοδοξία και μια σιγουριά παραπάνω πως τα πλάνα θα προχωρήσουν καλά. Η στήριξη που έχεις από δικά σου άτομα σου δίνει χώρο για να αναπτύξεις περεταίρω κάποιες ιδέες που έχεις, αλλά και να πάρεις ρίσκα που δημιουργούν νέα δεδομένα, αλλά και που πιθανότατα να ανοίξουν νέα μονοπάτια για σένα. Οι φίλοι αποδεικνύονται σημαντικό στήριγμα για σένα σήμερα. Αυτό που χρειάζεται να προσέξεις λίγο παραπάνω είναι το κλίμα με τους απέναντι. Υπάρχουν εντάσεις που μπορεί να δημιουργήσουν κρίσεις και αντιπαραθέσεις ή μια τάση για παιχνίδια ελέγχου.

Παρθένος



Παρθένε μου, παίρνεις αποστάσεις σήμερα και χαλαρώνεις. Εστιάζεις σε αυτά που σε ενδιαφέρουν περισσότερο και σε κομμάτια που νιώθεις ότι μπορείς να διαχειριστείς καλύτερα και με μεγαλύτερη άνεση. Στη δουλειά τα πράγματα κινούνται πιο γρήγορα και οι εξελίξεις σε ικανοποιούν και σε επιβεβαιώνουν, ενώ ενισχύουν την εικόνα σου σημαντικά, χωρίς απαραίτητα να το αντιλαμβάνεσαι. Είναι μια ενδιαφέρουσα μέρα και βρίσκεις χρόνο να ξεκουραστείς και να οργανωθείς. Λίγο προσοχή στην υπερβολή που σε πιάνει με το πρόγραμμα

Ζυγός



Σήμερα, Ζυγέ μου, νέες επαφές μέσω της παρέας αλλά και γνωριμίες που θα κάνεις μέσω τρίτων φαίνεται να ανοίγουν τον κοινωνικό και επαγγελματικό σου περίγυρο, γεγονός που σε ανεβάζει ψυχολογικά και που ενεργοποιεί την κοινωνικότητά σου. Νέες απόψεις και ενδιαφέρουσες ιδέες φαίνεται να λειτουργούν σαν εναλλακτικές για σένα και σαν κίνητρο για να βελτιώσεις στόχους και τον τρόπο που θα δράσεις παρακάτω. Σκέφτεσαι με διευρυμένους ορίζοντες και αυτό είναι καλό. Ωστόσο, θέλει λίγη προσοχή το πείσμα που σε πιάνει στα προσωπικά σου.

Σκορπιός



Σκορπιέ μου, η σιγουριά με την οποία κινείσαι σήμερα δυναμώνει σημαντικά την εικόνα που βγάζεις προς τα έξω, αλλά και την επιρροή που έχεις σε σημαντικά ζητήματα που συμμετέχεις. Από το πρωί υπάρχει μια δυναμική που σε κάνει να φαίνεσαι περισσότερο και να επεξεργάζεσαι καλύτερα λεπτομέρειες που πέφτουν στην αντίληψή σου, εξετάζοντας σε μεγαλύτερο βάθος τις υποθέσεις που σου ανατίθενται. Από την άλλη, υπάρχουν εξελίξεις στα οικονομικά και πιο άμεσες διεκδικήσεις ή πιο ξεκάθαρες συζητήσεις. Καλό είναι να κρατήσεις αποστάσεις από εντάσεις και σχόλια που θα σε εκνευρίσουν.

Τοξότης



Τοξότη μου, σήμερα βλέπεις τα πράγματα με μια πιο αισιόδοξη ματιά και εστιάζεις σε αυτά που φαίνεται να ρολάρουν καλύτερα και σε κάνουν να νιώθεις πιο σίγουρος για επιλογές που έκανες μέχρι στιγμής και που εξετάζεις για παρακάτω. Ξαφνικές συναντήσεις φαίνεται να δημιουργούν θετικές προδιαγραφές για να προχωρήσουν συμφωνίες και συνεργασίες, αλλά και να βρεθούν εναλλακτικές για συζητήσεις που έχουν κολλήσει. Αυτό που θέλει προσοχή είναι το σκάλωμα που τρως και το πόσο εύκολα θα πορωθείς και υπερασπιστείς τις απόψεις σου.

Αιγόκερως



Σήμερα, Αιγόκερέ μου, καθώς εξετάζεις κάποια πράγματα με μεγαλύτερη προσοχή, αντιλαμβάνεσαι πως μπορείς να τα προχωρήσεις περισσότερο. Στα οικονομικά υπάρχουν δυνατότητες για να επεκτείνεις κάποια πράγματα, θέλει όμως περισσότερη προσοχή στο πόσο εύκολα μπορεί να ανοιχτείς. Εκεί παίζει να παρασυρθείς. Έχεις μια άνεση και μια ελευθερία κινήσεων παραπάνω στη δουλειά και έτσι εξετάζεις εναλλακτικές που θα σε βοηθήσουν να τακτοποιήσεις πιο εύκολα υποθέσεις που τρέχουν. Να οργανωθείς καλύτερα. Λίγο προσοχή στο πόσο προσωπικά μπορεί να πάρεις σχόλια, γιατί επηρεάζεται η διάθεσή σου και νιώθεις άβολα.

Υδροχόος



Υδροχόε μου, σήμερα υπάρχει ένα ωραίο κι αισιόδοξο κλίμα στις διαπροσωπικές σου σχέσεις και επαφές. Από το πρωί, έχεις κάποιες συναντήσεις που θα βοηθήσουν σημαντικά στο να κλείσεις κάποια δουλειά ή να βρεις άκρη και να βελτιώσεις το κλίμα με κάποιους συνεργάτες, ώστε να γίνει καλύτερα και η δουλειά σου. Οι ιδέες και οι προτάσεις που ρίχνεις στο τραπέζι ακούγονται καλύτερα και αυτό σου δίνει ένα σημαντικό μπουστάρισμα να τις δουλέψεις και να τις επεξεργαστείς ακόμα περισσότερο. Λίγο προσοχή στο πόσο καχύποπτα βλέπεις κάποια πράγματα.

Ιχθύς



Ιχθύ μου, σήμερα τα πράγματα κινούνται πιο εύκολα στη δουλειά και τα της καθημερινότητας ρολάρουν με μεγαλύτερη άνεση, γεγονός που σε κάνει κι εσένα να κινείσαι με μεγαλύτερη σιγουριά. Αυτό που θέλει προσοχή είναι να μην υπερεκτιμήσεις το πόσο εύκολα μπορείς να προχωρήσεις τα πράγματα, γιατί θα υπάρξουν λαθάκια. Από την άλλη, υπάρχει αρκετή υποστήριξη από άτομα της οικογένειας που δεν το περίμενες και αυτό είναι κάτι που θα σου λύσει τα χέρια και θα σε βοηθήσει να επεξεργαστείς καλύτερα διάφορα που μαθαίνεις. Λίγη προσοχή σε παρασκηνιακά που θα μάθεις και θα σε τσιτώσουν.