7ο Παγκόσμιο Συνέδριο Κρητών: Στα Χανιά η μεγάλη συνάντηση της διασποράς

Από τις 23 έως τις 26 Ιουλίου 2026, η Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης στο Κολυμπάρι Χανίων θα φιλοξενήσει το 7ο Παγκόσμιο Συνέδριο Κρητών, τη σημαντικότερη παγκόσμια συνάντηση των Κρητών της Διασποράς με την ιδιαίτερη πατρίδα τους.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν οκτώ Κεντρικές Ομιλίες για το Μέλλον της Κρήτης με συμμετοχή κορυφαίων προσωπικοτήτων από την Ελλάδα και τη Διασπορά, μεταξύ αυτών η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη, ο πρώην Υπουργός και Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Νίκος Χριστοδουλάκης, η πρώην Υπουργός και Πρόεδρος του Δικτύου για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη, Άννα Διαμαντοπούλου, ο πρώην Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης κ.α



Οι προσυνεδριακές εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν την Τρίτη 21 Ιουλίου 2026, στις 19:30, στο ιστορικό Φρούριο Φιρκά, με την επίσημη Τελετή Έπαρσης των Σημαιών των οργανώσεων-μελών του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών, μια κίνηση που συμβολίζει την ενότητα των Κρητών σε κάθε γωνιά του πλανήτη και τη διαχρονική σύνδεσή τους με την Κρήτη. Θα ακολουθήσει μεγάλη παραδοσιακή Στράτα στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων, με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων, χορευτικών συγκροτημάτων και αντιπροσωπειών της Κρητικής Διασποράς.

Το φετινό Συνέδριο με τίτλο «Η Κρήτη και οι Κρήτες του σήμερα και του αύριο» θα επικεντρωθεί σε τέσσερις μεγάλους θεματικούς άξονες:

Πέμπτη 23 Ιουλίου 2026 [10:00 – 13:30] & [16:30 – 19:00]

– Ομογένεια, Οικονομία και Ανάπτυξη

Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026 [10:00 – 13:30] & [16:30 – 19:00]

– Κλιματική Κρίση και Περιβάλλον

Σάββατο 25 Ιουλίου 2026 [10:00 – 12:30] & [16:30 – 19:00]

– Παιδεία και Πολιτισμός

Κυριακή 26 Ιουλίου 2026 [12:00 – 18:00]

– Συμπερίληψη, Κοινωνική Ευθύνη και Εθελοντισμός

Ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι κεντρικές ομιλίες του Συνεδρίου, οι οποίες θα αναδείξουν κρίσιμα ζητήματα για το παρόν και το μέλλον της Κρήτης.

Η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κα. Σέβη Βολουδάκη θα αναπτύξει το θέμα «Η Κρήτη στον κόσμο και ο κόσμος της Κρήτης», αναδεικνύοντας τη δυναμική σχέση του νησιού με τη διεθνή κοινότητα και τον ρόλο των Κρητών της Διασποράς στη σύγχρονη εποχή.

Η πρώην Υπουργός και Πρόεδρος του Δικτύου για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη, κα. Άννα Διαμαντοπούλου, θα παρουσιάσει την ομιλία «Ο Ελληνισμός χωρίς Σύνορα: Η αναπτυξιακή δύναμη της Διασποράς για την Ελλάδα του 21ου αιώνα», εξετάζοντας τις δυνατότητες αξιοποίησης του παγκόσμιου ελληνισμού ως στρατηγικού πλεονεκτήματος για τη χώρα.

Ο πρώην Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης θα μιλήσει με θέμα «Η Κρήτη στην εποχή της Κλιματικής Κρίσης: Από την Προσαρμογή στην Ανθεκτικότητα», παρουσιάζοντας τις προκλήσεις αλλά και τις πολιτικές που απαιτούνται για τη βιώσιμη ανάπτυξη του νησιού.

Ο πρώην Υπουργός και Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Νίκος Χριστοδουλάκης θα αναπτύξει το θέμα «Η Κρήτη μπροστά σε ιστορικές ευκαιρίες ανάπτυξης και ευημερίας», εστιάζοντας στις νέες προοπτικές που διαμορφώνονται για την Κρήτη στους τομείς των υποδομών, της συνδεσιμότητας και της ανάπτυξης.

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κα. Σοφία Ζαχαράκη θα παρουσιάσει την ομιλία «Η Παιδεία ως δύναμη προόδου, Επενδύοντας στη νέα γενιά», αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο της εκπαίδευσης στη διαμόρφωση του μέλλοντος της Κρήτης και της Ελλάδας.

Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Δρ. Αντώνης Αυγερινός, θα μιλήσει για τον εθελοντισμό με θέμα «Εθελοντισμός: Αντίδοτο κατά της βίας», αναδεικνύοντας τη δύναμη της κοινωνικής προσφοράς ως εργαλείου συνοχής και αλληλεγγύης.

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», κ. Κώστας Γιαννόπουλος, θα παρουσιάσει την ομιλία «Το Χαμόγελο του Παιδιού: 30 χρόνια δίπλα στο παιδί και την οικογένεια», μεταφέροντας την πολύτιμη εμπειρία ενός από τους σημαντικότερους κοινωνικούς οργανισμούς της χώρας.

Ο Πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών κ. Νίκος Καστρινάκης θα παρουσιάσει το όραμα του οργανισμού μέσα από την ομιλία «Η Κρήτη και οι Κρήτες του σήμερα και του αύριο», εστιάζοντας στη σύνδεση της νέας γενιάς με την πολιτιστική της κληρονομιά και στη συμβολή όλων στην πρόοδο του τόπου.

Τέλος, ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης θα κλείσει τις εργασίες του Συνεδρίου με την κεντρική ομιλία «Η Κρήτη του Αύριο: Από τον Διάλογο στην Πράξη», παρουσιάζοντας τις προοπτικές και τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της Περιφέρειας Κρήτης για τα επόμενα χρόνια.

Εντυπωσιακή είναι η συμμετοχή κορυφαίων προσωπικοτήτων από την Ελλάδα και τη Διασπορά στο επικείμενο 7ο Παγκόσμιο Συνέδριο Κρητών. Άνθρωποι των γραμμάτων, των τεχνών, της επιστήμης, της πολιτικής και του επιχειρείν, που διαπρέπουν τόσο εντός των συνόρων όσο και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, θα δώσουν δυναμικό «παρών». Η ενεργός παρουσία τους όχι μόνο θα υπογραμμίσει τους ισχυρούς και αδιάρρηκτους δεσμούς που διατηρεί η παγκόσμια κρητική κοινότητα με τις ρίζες της, αλλά θα λειτουργήσει και ως μια εξαιρετική πλατφόρμα για τη γέννηση νέων ιδεών, τη δικτύωση και τον σχεδιασμό κοινών δράσεων με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον της Κρήτης.

Όλοι οι εισηγητές του Συνεδρίου θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες.

Η Κρήτη του αύριο ξεκινά από τον διάλογο του σήμερα

Όλες οι ομιλίες και εισηγήσεις του Συνεδρίου θα είναι ανοιχτές στο κοινό με ελεύθερη είσοδο, δίνοντας στους πολίτες της Κρήτης την ευκαιρία να συμμετάσχουν ενεργά σε έναν ουσιαστικό διάλογο για το μέλλον του νησιού.

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών καλεί όλους τους Κρήτες και τους φίλους της Κρήτης να συμμετάσχουν σε αυτή τη μοναδική συνάντηση γνώσης, συνεργασίας και δημιουργίας, όπου η εμπειρία της Διασποράς συναντά τις ανάγκες και τις προοπτικές της σύγχρονης Κρήτης.

Για τέσσερις ημέρες, η Κρήτη θα βρεθεί στο επίκεντρο ενός παγκόσμιου διαλόγου, όπου η γνώση, η εμπειρία και η αγάπη για τον τόπο θα μετατραπούν σε προτάσεις και ιδέες που μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στην πρόοδό του.

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