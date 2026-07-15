Μουντιάλ 2026 - Τελετή Λήξης: Μία παράσταση γεμάτη αστέρια

Καθώς η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση στην ιστορία φτάνει στο τέλος της, η τελετή λήξης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, η οποία θα πραγματοποιηθεί πριν από τον τελευταίο αγώνα στο στάδιο της Νέας Υόρκης, Νιου Τζέρσεϊ, την Κυριακή 19 Ιουλίου, θέλει να γιορτάσει το αξέχαστο ταξίδι των 48 ομάδων στις τρεις χώρες υποδοχής και στις 16 πόλεις υποδοχής.

Αυτή η παράσταση γεμάτη αστέρια, όπως αναφέρει η FIFA, θα περιλαμβάνει εμφανίσεις από τη Λόρα Παουzίνι, τη Νικόλ Σέρζινγκερ, τον Ρόμπι Γουίλιαμς και το IShowSpeed, καθώς και μια ειδική εμφάνιση από τον Τομ Κρουζ.







Η βραβευμένη με Emmy, Grammy, Όσκαρ και Tony, Τζένιφερ Χάντσον, μία από τις πιο διάσημες ερμηνεύτριες στον κόσμο θα ερμηνεύσει τον εθνικό ύμνο των ΗΠΑ πριν από τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου.







Η τελετή λήξης, που σχεδιάστηκε σε δημιουργική συνεργασία με το Balich Wonder Studio, θα γιορτάσει το πάθος, το συναίσθημα και το παγκόσμιο πνεύμα που καθόρισαν το 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA: μια διοργάνωση που άλλαξε τα δεδομένα με 48 ομάδες, η οποία έχει καταρρίψει ρεκόρ και έχει εμπνεύσει μια νέα γενιά κοριτσιών και αγοριών σε όλο τον κόσμο να ονειρεύονται.

«Αντικατοπτρίζοντας το πνεύμα των τελετών έναρξης, οι οποίες καλωσόρισαν τον κόσμο στην πιο σπουδαία σκηνή του Καναδά, του Μεξικού και των ΗΠΑ, η τελετή λήξης θα ολοκληρώσει τον κύκλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 μέσα από τη μουσική, τον πολιτισμό και το ποδόσφαιρο, πριν ξεκινήσουμε τον πολυαναμενόμενο αγώνα που θα στέψει τους πρωταθλητές αυτού του πρωτοποριακού τουρνουά», δήλωσε ο Χέιμο Σίργκι, διευθύνων σύμβουλος του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Οι οπαδοί στο στάδιο θα έχουν ενεργό ρόλο στην παράσταση και θα πρέπει να προγραμματίσουν να φτάσουν νωρίς, καθώς η τελετή λήξης ξεκινά στις 20:30 ώρα Ελλάδας, 90 λεπτά πριν από την έναρξη.

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