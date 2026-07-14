Daveigh Chase: Η Σαμάρα του «The Ring» άφησε περιουσία ύψους 400.000 δολαρίων

Περιουσία ύψους 400.000 δολαρίων άφησε η ηθοποιός Ντέιβι Τσέις ή αλλιώς η Σαμάρα του «The Ring» που ήταν άστεγη πριν πεθάνει.

Η ηθοποιός Ντέιβι Τσέις πέθανε στις 16 Ιουνίου, σε ηλικία 35 ετών, έπειτα από μηνιγγίτιδα και σοβαρή λοίμωξη του αίματος που εξελίχθηκε σε σηψαιμία και οδήγησε σε πολυοργανική ανεπάρκεια. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, είχε νοσηλευτεί νωρίτερα μέσα στον μήνα σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες λόγω σοβαρού υποσιτισμού.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, η αιτία θανάτου ήταν το AIDS, ενώ ως σημαντικός επιβαρυντικός παράγοντας αναφέρθηκε και η χρόνια χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε το People, τα οποία κατατέθηκαν στις 8 Ιουλίου στο Ανώτατο Δικαστήριο της Κομητείας του Λος Άντζελες, κάνουν λόγο πως η μητέρα της ηθοποιού ζήτησε από το δικαστήριο να οριστεί διαχειρίστρια της περιουσίας της κόρης της, καθώς η 35χρονη δεν είχε συντάξει διαθήκη. Η σχετική δικαστική ακρόαση έχει οριστεί για τις 12 Αυγούστου.

Τα τελευταία χρόνια της ζωής της, η ηθοποιός αντιμετώπιζε προβλήματα εξάρτησης και αστεγίας. Ο πατέρας της, Τζον Ντέιβιντ Σβάλιερ δήλωσε στους New York Times, ότι η κόρη του ήταν άστεγη και ζούσε στο Λος Άντζελες μαζί με τον σύντροφό της το διάστημα πριν φύγει από τη ζωή. Λίγες ημέρες νωρίτερα, ο μάνατζέρ της, Τζον Ράιαν Τζούνιορ είχε αναφέρει στο BBC ότι η ηθοποιός υπέκυψε σε σηψαιμία, η οποία προκλήθηκε από επιπλοκές μηνιγγίτιδας κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της.

Όπως είχε επίσης αποκαλύψει ο ίδιος, η Ντέιβι Τσέις είχε αποσυρθεί οριστικά από την υποκριτική το 2015. Τα χρόνια που ακολούθησαν βρέθηκε αντιμέτωπη με σοβαρές προσωπικές δυσκολίες, αλλά και επανειλημμένα προβλήματα με τις Αρχές. Σύμφωνα με το Hollywood Reporter, είχε εμπλακεί σε διαφορετικές ποινικές υποθέσεις, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες που αφορούσαν σε κατοχή ναρκωτικών ουσιών και οδήγηση κλεμμένου οχήματος.

Σε συνέντευξή της στην Daily Mail τον Ιούνιο, η μητέρα της υποστήριξε ότι η εξάρτηση της κόρης της ξεκίνησε μετά από τροχαίο με μοτοσικλέτα το 2016, όταν της χορηγήθηκαν παυσίπονα.

«Άρχισε να αναζητά ναρκωτικά και να κάνει παρέα με λάθος ανθρώπους. Ποτέ δεν έδιωξα την κόρη μου από το σπίτι. Ήθελε ελευθερία και αυτοί οι άνθρωποι την οδήγησαν στα ναρκωτικά. Από εκεί ξεκίνησαν όλα», είχε δηλώσει.

Παράλληλα, απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι η κόρη της είχε απομακρυνθεί από την οικογένειά της.

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