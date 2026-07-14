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Η Κιμ Καρντάσιαν στην πρώτη selfie με τον σύντροφό της, Λιούις Χάμιλτον

kim
clock 15:00 | 14/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Κιμ Καρντάσιαν κάνει διακοπές στο Σικάγο μαζί με τον σύντροφό της και τα τέσσερα παιδιά της. Η διάσημη τηλεοπερσόνα πόσταρε φωτογραφίες από τις διακοπές της και ανάμεσα σε αυτές  ποζάρει χαμογελαστή δίπλα στον 41χρονο σύντροφό της και στην 8χρονη κόρη της

Πρόκειται, όπως αναφέρει το People, για την πρώτη κοινή selfie του ζευγαριού με ένα από τα παιδιά της.

«Καλοκαίρια στη λίμνη με τους αγαπημένους μου ανθρώπους ✨🦋», έγραψε η Καρντάσιαν στη λεζάντα της ανάρτησής της.


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A post shared by Kim Kardashian (@kimkardashian)

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