Ανεξαρτητοποιήθηκε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέας Παναγιωτόπουλος

Την αποχώρηση του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, γνωστοποίησε με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη ο βουλευτής Ανδρέας Παναγιωτόπουλος.
O βουλευτής δήλωσε ότι θα παραμείνει ανεξάρτητος.
Σημειώνεται ότι πλέον η κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μειώθηκε στους 21 βουλευτές.
Αύριο συνεδριάζει η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ
Υπενθυμίζεται ότι για αύριο είναι η προγραμματισμένη η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία θα κληθεί να εκλέξει νέο γραμματέα μετά την παραίτηση του Διονύση Καλαματιανού.
Σε επόμενη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας αναμένεται να εκλεγεί ο νέος πρόεδρος, με τον Παύλο Πολάκη και τη Ρένα Δούρου να φαίνεται ότι θα είναι οι υποψήφιοι.
(Φωτογραφία: Eurokinissi/Γιάννης Κονταρίνης)
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