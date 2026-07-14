Ανεξαρτητοποιήθηκε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέας Παναγιωτόπουλος

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Την αποχώρηση του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, γνωστοποίησε με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη ο βουλευτής Ανδρέας Παναγιωτόπουλος.

O βουλευτής δήλωσε ότι θα παραμείνει ανεξάρτητος.

Σημειώνεται ότι πλέον η κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μειώθηκε στους 21 βουλευτές.

Αύριο συνεδριάζει η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ

Υπενθυμίζεται ότι για αύριο είναι η προγραμματισμένη η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία θα κληθεί να εκλέξει νέο γραμματέα μετά την παραίτηση του Διονύση Καλαματιανού.

Σε επόμενη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας αναμένεται να εκλεγεί ο νέος πρόεδρος, με τον Παύλο Πολάκη και τη Ρένα Δούρου να φαίνεται ότι θα είναι οι υποψήφιοι.

(Φωτογραφία: Eurokinissi/Γιάννης Κονταρίνης)

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