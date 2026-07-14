ΤΡΙ.14 Ιου 2026 18:50
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανεξαρτητοποιήθηκε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέας Παναγιωτόπουλος

Ανδρέας Παναγιωτόπουλος
clock 15:17 | 14/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Την αποχώρηση του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, γνωστοποίησε με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη ο βουλευτής Ανδρέας Παναγιωτόπουλος.

O βουλευτής δήλωσε ότι θα παραμείνει ανεξάρτητος.

Σημειώνεται ότι πλέον η κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μειώθηκε στους 21 βουλευτές.

Αύριο συνεδριάζει η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ

Υπενθυμίζεται ότι για αύριο είναι η προγραμματισμένη η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία θα κληθεί να εκλέξει νέο γραμματέα μετά την παραίτηση του Διονύση Καλαματιανού.

Σε επόμενη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας αναμένεται να εκλεγεί ο νέος πρόεδρος, με τον Παύλο Πολάκη και τη Ρένα Δούρου να φαίνεται ότι θα είναι οι υποψήφιοι.

(Φωτογραφία: Eurokinissi/Γιάννης Κονταρίνης)

Διαβάστε επίσης 

ΣΥΡΙΖΑ - Πολιτική Γραματεία: "Τομή" για νέα ενότητα και τέλος στην ασάφεια με το βλέμμα στις κάλπες

ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκαν και επίσημα από την Πολιτική Γραμματεία η Σαπουνά και πέντε ακόμη μέλη

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Συριζα Παραίτηση Βουλευτής
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis