Συναγερμός στην Κνωσό: Υπό έλεγχο η φωτιά - Προληπτική εκκένωση του αρχαιολογικού χώρου

Τον περιορισμό της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα (14.07) σε μικρή απόσταση από τις αρχαιότητες της Κνωσού, κατάφερε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ηρακλείου, αποτρέποντας την εξάπλωση της.
Η φωτιά προκάλεσε ανησυχία καθώς οι έντονοι και πυκνοί καπνοί, οδήγησαν σε εκκένωση του αρχαιολογικού χώρου για περίπου μισή ώρα. Μέσα στην Κνωσό βρισκόταν σχεδόν 800 άτομα.
Στο σημείο έσπευσαν έξι οχήματα με 16 υπαλλήλους για την αντιμετώπιση του περιστατικού. Η πυρκαγιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο.
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Φωτογραφίες - Βαγγέλης Προνάκης
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