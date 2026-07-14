ΤΡΙ.14 Ιου 2026 18:50
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Συναγερμός στην Κνωσό: Υπό έλεγχο η φωτιά - Προληπτική εκκένωση του αρχαιολογικού χώρου

φωτιά - Κνωσός
clock 15:53 | 14/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Τον περιορισμό της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα (14.07) σε μικρή απόσταση από τις αρχαιότητες της Κνωσού, κατάφερε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ηρακλείου, αποτρέποντας την εξάπλωση της.

Η φωτιά προκάλεσε ανησυχία καθώς οι έντονοι και πυκνοί καπνοί, οδήγησαν σε εκκένωση του αρχαιολογικού χώρου για περίπου μισή ώρα. Μέσα στην Κνωσό βρισκόταν σχεδόν 800 άτομα.

Στο σημείο έσπευσαν έξι οχήματα με 16 υπαλλήλους για την αντιμετώπιση του περιστατικού. Η πυρκαγιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο.

Δείτε τις φωτογραφίες:

φωτιά - Κνωσός
φωτιά - Κνωσός
φωτιά - Κνωσός
φωτιά - Κνωσός
φωτιά - Κνωσός
φωτιά - Κνωσός

Φωτογραφίες - Βαγγέλης Προνάκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Κνωσσός Φωτιά
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis