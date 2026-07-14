ΠΑΓΝΗ: Στα όρια της κατάρρευσης οι τραυματιοφορείς – Κενές πάνω από τις μισές οργανικές θέσεις

Η δραματική υποστελέχωση σε τραυματιοφορείς στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) φέρνει το νοσηλευτικό ίδρυμα στα όρια της λειτουργικής κατάρρευσης.

Με περισσότερες από τις μισές οργανικές θέσεις να παραμένουν κενές (48 από τις 85), το εναπομείναν προσωπικό έρχεται καθημερινά αντιμέτωπο με συνθήκες ακραίας εργασιακής εξουθένωσης. Η κατάσταση επιδεινώνεται δραματικά κατά τις απογευματινές και νυχτερινές βάρδιες, όπου ένας και μόνο εργαζόμενος καλείται να καλύψει ταυτόχρονα πολλαπλές κλινικές. Παράλληλα, οι τραυματιοφορείς επιβαρύνονται με αλλότρια καθήκοντα, όπως η χειροκίνητη μεταφορά βιολογικών δειγμάτων, εξαιτίας της χρόνιας υπολειτουργίας των τεχνικών υποδομών του νοσοκομείου.

Η ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων στο ΠΑΓΝΗ

Μεταφορείς παντός καιρού και κάθε εργασίας: Σήμερα φάρμακα, αύριο τι; Η εντατικοποίηση δεν είναι "παράλληλο καθήκον", είναι εξόντωση!

Δεν φτάνει που εξαιτίας της χρόνιας υποστελέχωσης υπάρχουν ήδη τεράστια προβλήματα, έρχεται τώρα η διοίκηση του νοσοκομείου με απόφασή της να επιβάλει αλλότρια καθήκοντα στους μεταφορείς, αναθέτοντάς τους χρέη εργάτη φαρμακείου. Συγκεκριμένα, μετά τη συνταξιοδότηση του μοναδικού εργαζόμενου που ήταν υπεύθυνος για τη μεταφορά φαρμάκων και άλλων υλικών αναγκαίων για τη λειτουργία τμημάτων και εργαστηρίων, η διοίκηση —αν και τελούσαν σε πλήρη γνώση της κατάστασης— προσπαθούν για άλλη μια φορά να λύσουν το πρόβλημα με πρόχειρα μπαλώματα στην πλάτη των εργαζομένων.

Σοβαρό παραμένει το πρόβλημα της ανεπάρκειας τραυματιοφορέων στο ΠΑΓΝΗ. Κενές είναι πάνω από τις μισές οργανικές θέσεις (48 από τις 85), με αποτέλεσμα την αυξανόμενη εντατικοποίηση της δουλειάς τους. Ένας μεταφορέας καλύπτει ταυτόχρονα πολλές κλινικές, ειδικά τα απογεύματα και τις νύχτες, ενώ -παράλληλα με τη μετακίνηση ασθενών- επιβαρύνεται και με τη μεταφορά δειγμάτων βιολογικών υγρών από τις κλινικές για εξετάσεις στα εργαστήρια λόγω μη λειτουργίας των οβίδων μεταφοράς υλικών και ανεπάρκειας βοηθών θαλάμου.

Εξαιτίας της υποστελέχωσης στους τραυματιοφορείς (όπως και στους υπόλοιπους εργαζόμενους του νοσοκομείου) οφείλονται πολλά ρεπό και άδειες, με συνέπεια ελλιπή χρόνο ανάπαυσης, ενώ ο φόρτος και η φύση της εργασίας τούς προκαλούν σωματική καταπόνηση. Ωστόσο, οι κυβερνήσεις δεν έχουν εντάξει ακόμη τους τραυματιοφορείς στα ΒΑΕ, ώστε να μειωθεί ο χρόνος έκθεσής τους σε παράγοντες που προκαλούν φθορά στην υγεία τους.

Στην εντατικοποίηση προστίθεται και η εργασιακή ανασφάλεια των μισών περίπου μεταφορέων, που είναι συμβασιούχοι (επικουρικοί, μέσω ΟΑΕΔ), οι οποίοι κάθε τόσο αγωνιούν αν θα ανανεωθούν οι συμβάσεις τους. Μάλιστα, οι μεταφορείς που απασχολούνται με το πρόγραμμα ανέργων καλούνται να δουλέψουν απλήρωτοι και στα μεσοδιαστήματα μεταξύ των συμβάσεων, ενώ υποχρεώνονται να εργάζονται και πέραν του τακτικού ωραρίου τους, παρόλο που -σύμφωνα με τη σύμβασή τους- «δύνανται» (δεν υποχρεούνται) «να ενταχθούν στα εβδομαδιαία προγράματα εργασίας του φορέα υποδοχής (… υπό την προϋπόθεση ότι ο φορέας θα καλύψει την επιπλέον δαπάνη)».

To έργο των τραυματιοφορέων δυσχεραίνεται περαιτέρω εξαιτίας της δυσλειτουργίας των παλαιών φθαρμένων φορείων και τροχήλατων καρεκλών. Πρόβλημα αποτελεί και η μη λειτουργία των βομβητών και η χρήση κατά τη βάρδια του κινητού των μεταφορέων (όπως και των γιατρών), το οποίο όμως σε πολλά σημεία του νοσοκομείου (ειδικά στο υπόγειο) δεν πιάνει.

Οι ελλείψεις σε τραυματιοφορείς έχουν αρνητικές επιπτώσεις και στους ασθενείς. Η αργοπορία στη μεταφορά ασθενών για απεικονιστικές εξετάσεις συνεπάγεται καθυστέρηση στη διάγνωση,

επομένως και στη θεραπεία τους. Η καθυστέρηση στη διακίνηση των επειγόντων περιστατικών στα ΤΕΠ αυξάνει τις αναμονές και εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία ακόμη και τη ζωή των αρρώστων.

Ενώ οι τραυματιοφορείς είναι αναγκαίοι στις δημόσιες δομές υγείας, διοικήσεις και Υπουργείο διατηρούν εδώ και χρόνια τις ελλείψεις σε αυτή τη βασική κατηγορία υγειονομικών, προσπαθώντας να περιορίσουν το κόστος.

Διεκδικούμε:

Άμεσες προσλήψεις μόνιμων τραυματιοφορέων στο ΠΑΓΝΗ, ώστε να καλυφθούν όλες οι κενές θέσεις.

Καμία ανάθεση αλλότριων καθηκόντων — Άμεση πρόσληψη προσωπικού για τη μεταφορά φαρμάκων και υλικών.

Μονιμοποίηση των συμβασιούχων τραυματιοφορέων.

Ένταξη τραυματιοφορέων στα ΒΑΕ (Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα).

Λειτουργία συστήματος ασφαλούς μεταφοράς δειγμάτων από τις κλινικές στα εργαστήρια.

Επαναλειτουργία βομβητών εργαζομένων του νοσοκομείου.

Να δοθούν τα χρωστούμενα ρεπό και άδειες στους μεταφορείς και να εξασφαλιστεί η χορήγηση καλοκαιρινής ανάπαυσης τριών εβδομάδων.

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