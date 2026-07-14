Σωτηρία Μπέλλου: Η ζωή της γίνεται τηλεοπτική σειρά

Η ζωή της Σωτηρίας Μπέλλου μεταφέρεται για πρώτη φορά στη μικρή οθόνη μέσα από μια μεγάλη τηλεοπτική παραγωγή οκτώ επεισοδίων, η οποία βρίσκεται ήδη στο στάδιο της προετοιμασίας.

Πρόκειται για μια σειρά υψηλών προδιαγραφών που θα αφηγηθεί την πολυτάραχη ζωή της σπουδαίας λαϊκής τραγουδίστριας, φωτίζοντας τόσο τη μοναδική καλλιτεχνική της διαδρομή όσο και την προσωπικότητα μιας γυναίκας που έζησε με πάθος, αξιοπρέπεια και ασυμβίβαστο χαρακτήρα, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού.

Τον εμβληματικό ρόλο της Σωτηρίας Μπέλλου θα ερμηνεύσει η Κάτια Γκουλιώνη, ενώ στο εξαιρετικό καστ θα συμμετέχουν πολλοί ακόμη σημαντικοί πρωταγωνιστές. Τη σκηνοθεσία θα υπογράψει η Ζωή Σγουρού, ενώ το σενάριο ο Παναγιώτης Χριστόπουλος. Την επιμέλεια της σειράς έχει αναλάβει ο Σταύρος Στάγκος και την προετοιμασία της σειράς η Τζενη Αθανασοπουλου Head of production της Primavisione την παραγωγή υπογράφει ο Διονύσης Παναγιωτάκης που έκανε και γνωστή την είδηση στο Facebook.

Η σειρά θα αναβιώσει μια ολόκληρη εποχή της νεότερης ελληνικής ιστορίας, αναδεικνύοντας τις μεγάλες μουσικές διαδρομές, τις ανθρώπινες σχέσεις, τις κοινωνικές αλλαγές και τις προσωπικές δοκιμασίες που σημάδεψαν τη ζωή της σπουδαίας ερμηνεύτριας. Με κινηματογραφική αισθητική, υψηλό επίπεδο παραγωγής και σεβασμό στα ιστορικά γεγονότα, φιλοδοξεί να αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες ελληνικές τηλεοπτικές παραγωγές των τελευταίων ετών.

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