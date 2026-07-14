Ηράκλειο: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η Α' κατασκηνωτική περίοδος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης

Με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Ευγενίου άνοιξε τις πύλες της, την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026, η Κατασκηνωτική Δομή της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην Ανώπολη Ηρακλείου, υποδεχόμενη τους πρώτους κατασκηνωτές της φετινής περιόδου.



Η Α΄ Κατασκηνωτική Περίοδος, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 3 έως τις 12 Ιουλίου 2026, φιλοξένησε περίπου 75 αγόρια Δημοτικού και Γυμνασίου, τα οποία είχαν την ευκαιρία να ζήσουν ημέρες πνευματικής οικοδομής, δημιουργικής απασχόλησης, αθλητισμού, ψυχαγωγίας, προσευχής και ουσιαστικής κοινωνίας μέσα στο μοναδικό φυσικό περιβάλλον της Ανώπολης.





Αρχηγός της περιόδου ήταν ο κ. Κωνσταντίνος Τζαγάκης, ενώ τη γενική ευθύνη της λειτουργίας της κατασκήνωσης είχε ο Διευθυντής της, Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Ειρηναίος, ο οποίος τέλεσε και τον καθιερωμένο Αγιασμό κατά την έναρξη της κατασκηνωτικής περιόδου, μεταφέροντας στα παιδιά τις πατρικές ευχές και ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης.





Κεντρικός θεματικός άξονας της φετινής περιόδου ήταν:

«Οι εν Κρήτη διαλάμψαντες Άγιοι, από τον Απόστολο Τίτο έως σήμερα».

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Μέσα από ομιλίες, συζητήσεις, ομαδικές δραστηριότητες, παιχνίδια, εργαστήρια, εκδρομές, λατρευτικές συνάξεις και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, οι κατασκηνωτές γνώρισαν την πνευματική ιστορία της Εκκλησίας της Κρήτης, εμπνεόμενοι από τη ζωή και το παράδειγμα των Αγίων της Μεγαλονήσου. Στόχος της φετινής κατασκήνωσης ήταν να καταδείξει στα παιδιά ότι η αγιότητα δεν αποτελεί μία μακρινή ιστορική πραγματικότητα, αλλά έναν διαρκή τρόπο ζωής και ένα ζωντανό κάλεσμα για κάθε άνθρωπο.

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Ιδιαίτερη μέριμνα δόθηκε στην καλλιέργεια του ομαδικού πνεύματος, της υπευθυνότητας, της συνεργασίας, του αλληλοσεβασμού και της αγάπης προς τον Θεό και τον συνάνθρωπο, αξίες που αποτελούν διαχρονικά τον πυρήνα της κατασκηνωτικής διακονίας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

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Η αυλαία της πρώτης κατασκηνωτικής περιόδου έπεσε την Κυριακή 12 Ιουλίου 2026, μέσα σε κλίμα συγκίνησης και χαράς, κατά την καθιερωμένη εορτή λήξης, στην οποία παρέστησαν γονείς, συγγενείς, φίλοι των παιδιών και πλήθος προσκεκλημένων.

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Στην εορτή λήξης παρευρέθη ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμείας κ. Παΐσιος, ο οποίος συνεχάρη θερμά τα παιδιά και τα στελέχη για την εξαιρετική παρουσία τους. Με εμφανή συγκίνηση παρακολούθησε το πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα και τα τραγούδια που παρουσίασαν οι κατασκηνωτές, εκφράζοντας τη χαρά και την ευαρέσκειά του για το υψηλό επίπεδο της διοργάνωσης. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις προσωπικές του εμπειρίες από αντίστοιχες κατασκηνωτικές δράσεις, τονίζοντας ότι οι κατασκηνώσεις της Εκκλησίας αποτελούν πολύτιμο εργαστήρι πίστεως, χαρακτήρα και αληθινών ανθρώπινων σχέσεων, οι οποίες συνοδεύουν τους νέους σε ολόκληρη τη ζωή τους.





Στη συνέχεια, εκ μέρους του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Ευγενίου, απηύθυνε χαιρετισμό ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Βαρθολομαίος Βογιατζόγλου, Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, μεταφέροντας προς όλους τις πατρικές ευχές, την αγάπη και την ευλογία του Σεβασμιωτάτου.





Ο Πανοσιολογιώτατος εξέφρασε τις εγκάρδιες ευχαριστίες και τα θερμά συγχαρητήρια του Σεβασμιωτάτου προς τον Διευθυντή της Κατασκήνωσης, τον Αρχηγό της περιόδου, τα στελέχη, τους ομαδάρχες, τους εθελοντές, όλους όσοι εργάστηκαν για την άρτια οργάνωση και λειτουργία της κατασκήνωσης, καθώς και προς τα παιδιά που συμμετείχαν με ενθουσιασμό σε όλες τις δραστηριότητες.





Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση τραγουδιών και άλλων δημιουργικών δράσεων από τους κατασκηνωτές, οι οποίοι απέσπασαν το θερμό χειροκρότημα όλων των παρευρισκομένων, αποτυπώνοντας με τον καλύτεροτρόπο τις όμορφες εμπειρίες που αποκόμισαν κατά τη διάρκεια της δεκαήμερης παραμονής τους στην κατασκήνωση.





Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχή ολοκλήρωση της Α΄ Κατασκηνωτικής Περιόδου και εύχεται ο Κύριος, διά πρεσβειών του Αγίου Αποστόλου Τίτου και πάντων των εν Κρήτη διαλαμψάντων Αγίων, να χαρίζει υγεία, δύναμη και πλούσιες ευλογίες στα παιδιά, στις οικογένειές τους και σε όλους τους συντελεστές της κατασκηνωτικής διακονίας.





Υπενθυμίζεται ότι η Β΄ Κατασκηνωτική Περίοδος θα πραγματοποιηθεί από 17 έως 26 Ιουλίου 2026 και θα φιλοξενήσει κορίτσια Δημοτικού και Γυμνασίου, συνεχίζοντας το πολύτιμο ποιμαντικό και παιδαγωγικό έργο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης προς τη νέα γενιά.

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