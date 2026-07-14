Ηλιάκη: Τα στιγμιότυπα από τις καλοκαιρινές διακοπές της στην Κρήτη

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Η Μαρία Ηλιάκη βρίσκεται μαζί με την οικογένειά της στην Κρήτη, από την οποία και κατάγεται. Η παρουσιάστρια μοιράστηκε φωτογραφίες από τις διακοπές της στο νησί μας

Μάλιστα, ανάμεσα στις λήψεις την βλέπουμε να ποζάρει με την κορούλα της μπροστά από τον Φάρο Χανίων.

"Κρήτη part 1 …στο σπίτι του παππού είναι όλα αλλιώς", έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.

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