Ρόδος: Ξυλοδαρμός 17χρονης από τον σύντροφό της - «Αν θέλει σφαλιάρα για να συνέλθει...»

Σοκ προκαλεί υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας με θύμα ανήλικη που απασχόλησε τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές της Ρόδου, με τα στοιχεία του φακέλου να αποτυπώνουν μια νύχτα εγκλωβισμού και συνεχόμενων χτυπημάτων μέσα σε σπίτι στον Αρχάγγελο. Κατηγορούμενος είναι 23χρονος αλλοδαπός, υπήκοος Αλβανίας, μόνιμος κάτοικος Αττικής και προσωρινά διαμένων στον Αρχάγγελο της Ρόδου, ο οποίος φέρεται να ξυλοκόπησε επί ώρες τη 17χρονη σύντροφό του, κοπέλα βουλγαρικής καταγωγής που έχει γεννηθεί και μεγαλώσει στην Αθήνα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή απλή σωματική βλάβη κατ’ εξακολούθηση και ενδοοικογενειακή απειλή κατ’ εξακολούθηση.

Το χρονικό

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της υπόθεσης, το ζευγάρι, που διατηρούσε σχέση περίπου 5 μηνών, είχε φτάσει στη Ρόδο λίγες ημέρες νωρίτερα και φιλοξενούνταν σε σπίτι συγγενικού προσώπου στον Αρχάγγελο. Το βράδυ της 20ής προς 21η Ιουνίου 2026 οι δύο νέοι βγήκαν με παρέα σε κατάστημα διασκέδασης της περιοχής. Εκεί, σύμφωνα με την καταγγελία της ανήλικης, ο 23χρονος θύμωσε από ζηλοτυπία και της έριξε ένα χαστούκι έξω από το μαγαζί, με αποτέλεσμα να παρέμβουν θαμώνες που αντιλήφθηκαν το περιστατικό. Κατά την ίδια περιγραφή, ένας εξ αυτών φέρεται να χειροδίκησε σε βάρος του κατηγορουμένου, γεγονός που τον εξαγρίωσε περαιτέρω.

Η κατάσταση, αντί να εκτονωθεί με την επιστροφή στο σπίτι, πήρε εφιαλτική τροπή. Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η 17χρονη, από τις 03:30 τα ξημερώματα και έως τις 09:00 περίπου το πρωί ο σύντροφός της την χτυπούσε με μπουνιές και σφαλιάρες στο πρόσωπο, στο κεφάλι και στο σώμα, ενώ σε κάποια στιγμή φέρεται να της χτυπούσε το κεφάλι στον τοίχο. Χαρακτηριστική είναι η απάντηση που έδωσε η ανήλικη όταν ρωτήθηκε αν όλο αυτό το διάστημα επρόκειτο για λογομαχία: «Με χτυπούσε. Δεν υπάρχει τσακωμός με λόγια».

Η ανήλικη ανέφερε επίσης ότι ο κατηγορούμενος έπιασε κάποια στιγμή μαχαίρι από την κουζίνα, κίνηση που της προκάλεσε έντονο φόβο. «Φώναζα, θα με σκοτώσεις, θα με σκοτώσεις, φύγε» φέρεται να κατέθεσε, διευκρινίζοντας πάντως ότι δεν το έστρεψε επάνω της. Κατά την ίδια, ο 23χρονος εκτόξευε απειλές ότι θα της σπάσει τα δόντια, ότι δεν θα την αφήσει ζωντανή και ότι θα την κάψει, αποδίδοντάς της την ευθύνη για το ό,τι εκείνος είχε δεχθεί χτυπήματα από τρίτους. Το επεισόδιο έλαβε τέλος όταν ο συγγενής που τους φιλοξενούσε παρενέβη, συγκράτησε τον νεαρό και το πρωί οδήγησε ο ίδιος και τους δύο στο Αστυνομικό Τμήμα, προτρέποντας μάλιστα την ανήλικη, όπως η ίδια ανέφερε, να μην αφήσει το περιστατικό ασχολίαστο.

Η 17χρονη προσήλθε το πρωί της 21ης Ιουνίου 2026 στο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του Α.Τ. Ρόδου και υπέβαλε μήνυση. Ο 23χρονος συνελήφθη το ίδιο μεσημέρι από αστυνομικούς του Α.Τ. Αρχαγγέλου, εντός της έδρας της υπηρεσίας.

Η ιατροδικαστική έκθεση με τα 10 ευρήματα

Το στοιχείο που προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην υπόθεση είναι η ιατροδικαστική έκθεση κλινικής εξέτασης που συντάχθηκε αυθημερόν, κατόπιν παραγγελίας της αστυνομίας. Η ιατροδικαστής της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσου κατέγραψε συνολικά 10 διακριτά ευρήματα στο σώμα της ανήλικης, εικόνα που σπάνια συναντάται σε υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας με τέτοια πυκνότητα κακώσεων.

Ειδικότερα, στην έκθεση περιγράφονται αποξηραμένες κηλίδες αίματος με ερυθρότητα στο αριστερό φρύδι, εκχύμωση άνωθεν της αριστερής γωνίας του άνω χείλους με αιμορραγική διήθηση του βλεννογόνου εσωτερικά, δεύτερη εκχύμωση στον βλεννογόνο του άνω χείλους, επιφανειακές μικροεκδορές στο κάτω χείλος, οίδημα στην έξω επιφάνεια του δεξιού οφθαλμικού κόγχου, ερυθρότητα πίσω από το αριστερό αυτί, εκχύμωση με οίδημα στο τριχωτό της κεφαλής, επιφανειακή εκδορά στον αριστερό μαστό, δύο επιμήκεις εκχυμώσεις στην έσω επιφάνεια του δεξιού βραχίονα και εκχύμωση στον μηρό. Οι κακώσεις, σύμφωνα με το πόρισμα, είναι συμβατές με τον αναφερόμενο χρόνο τέλεσης και φέρουν χαρακτήρα προκληθεισών από όλων όργανο, ενώ στο αρχείο της υπηρεσίας φυλάσσονται και φωτογραφίες των ευρημάτων.

Η απολογία του 23χρονου

Απολογούμενος τόσο στην αστυνομία όσο και ενώπιον των αρχών, ο 23χρονος δεν αποδέχθηκε τις κατηγορίες. Παραδέχθηκε ότι έξω από το κατάστημα έσπρωξε τη σύντροφό του, υποστηρίζοντας ότι εκείνη του έκανε «σκηνή ζήλιας» επειδή συνομιλούσε με άλλη κοπέλα και ότι τον εξέθεσε μπροστά στην παρέα του. Αρνήθηκε ότι την χτύπησε στο σπίτι και ισχυρίστηκε ότι το μαχαίρι απλώς βρισκόταν στο τραπέζι, ότι το έπιασε και το πέταξε στο πλάι χωρίς πρόθεση να απειλήσει, λέγοντάς της μάλιστα να μη φοβάται.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν ωστόσο ορισμένες διατυπώσεις της απολογίας του, οι οποίες αποτυπώνουν με ωμό τρόπο την αντίληψή του για τη σχέση. «Αν ο ένας θέλει μια σφαλιάρα για να έρθει το μυαλό του στη θέση του, είναι οκ να του την ρίξει ο άλλος» φέρεται να ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι και ο ίδιος έχει δεχθεί χαστούκια και βρισιές από τη σύντροφό του και ότι «ό,τι και να γίνει, πάλι μαζί είμαστε». Η ίδια εικόνα εξοικείωσης με τη βία αναδύεται και από την κατάθεση της ανήλικης, η οποία, περιγράφοντας τις απειλές που δέχθηκε, σημείωσε με αφοπλιστική φυσικότητα ότι πρόκειται για «αυτά που λένε οι περισσότεροι άντρες πλέον», φράση που συμπυκνώνει το πόσο βαθιά έχει εμπεδωθεί η λεκτική και σωματική επιθετικότητα στις σχέσεις πολύ νεαρών ανθρώπων.

Σημειώνεται ότι η ανήλικη κατήγγειλε και προγενέστερο περιστατικό, στις αρχές Ιουνίου 2026, όταν ο σύντροφός της φέρεται να της έδωσε κουτουλιά στο πρόσωπο, προκαλώντας της σχίσιμο στο άνω χείλος που άφησε σημάδι. Όπως ανέφερε, τότε τον είχε συγχωρήσει.

Από την κράτηση στην ποινική διαμεσολάβηση

Ο 23χρονος οδηγήθηκε ως κρατούμενος στο ακροατήριο του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026, με συνήγορο υπεράσπισης τον δικηγόρο κ. Δημήτρη Γεωργακόπουλο. Κατά την πρώτη συνεδρίαση το δικαστήριο διατήρησε την κράτησή του. Στη συνέχεια, ωστόσο, η υπόθεση πήρε διαφορετική τροπή, καθώς η παθούσα συναίνεσε τελικά στη διαδικασία της ποινικής διαμεσολάβησης, του θεσμού που προβλέπεται για τα πλημμελήματα ενδοοικογενειακής βίας και επιδιώκει την επίλυση της διαφοράς με τη δέσμευση του δράστη σε συγκεκριμένες υποχρεώσεις.

Το δικαστήριο, ανέβαλε την εκδίκαση της υπόθεσης προκειμένου να διερευνηθεί το ενδεχόμενο ποινικής διαμεσολάβησης με τη συνδρομή του Εισαγγελέα Ανηλίκων, ορίζοντας ρητή δικάσιμο για τις 24 Ιανουαρίου 2028. Παράλληλα, ήρε την κράτηση του κατηγορουμένου, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Συγκεκριμένα, του επιβλήθηκε η απαγόρευση προσέγγισης της παθούσας σε απόσταση 100 μέτρων και η απαγόρευση επικοινωνίας μαζί της με οποιονδήποτε τρόπο.

Πηγή: dimokratiki.gr

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