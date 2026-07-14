Ηράκλειο: Στον ανακριτή σήμερα ο 27χρονος Γερμανός που ξυλοκόπησε την πρώην του στην Αμμουδάρα

Ενώπιον της δικαιοσύνης οδηγείται σήμερα, Τρίτη 14 Ιουλίου, ο 27χρονος Γερμανός που κατηγορείται για τη βάναυση επίθεση σε βάρος της 25χρονης πρώην συντρόφου του, σε ξενοδοχείο στην Αμμουδάρα Ηρακλείου.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος αντιμετωπίζει βαρύτατες κακουργηματικές διώξεις, αναμένεται να περάσει το κατώφλι του ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί για τις πράξεις του.Το ψηφιακό ίχνος που οδήγησε στην επίθεσηΗ σοκαριστική υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας εκτυλίχθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου. Η 25χρονη θύμα, επίσης γερμανικής υπηκοότητας, βρισκόταν σε διακοπές στην Κρήτη μαζί με τον νέο 19χρονο σύντροφό της.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, ο 27χρονος κατάφερε να εντοπίσει την ακριβή τοποθεσία της κοπέλας παρακολουθώντας έναν κοινό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).Όταν η 25χρονη πραγματοποίησε μια διαδικτυακή παραγγελία φαγητού, η ειδοποίηση αποκάλυψε το όνομα του ξενοδοχείου αλλά και τον αριθμό της σουίτας (604) στην Αμμουδάρα. Ο δράστης επιβιβάστηκε αμέσως στην πρώτη διαθέσιμη πτήση από τη Γερμανία με προορισμό το Ηράκλειο, έχοντας μάλιστα σχεδιάσει να επιστρέψει αυθημερόν.

Η εισβολή στη σουίτα και ο ξυλοδαρμός

Φτάνοντας στο ξενοδοχειακό συγκρότημα, ο 27χρονος παρέκαμψε τα μέτρα ασφαλείας, εισήλθε στον χώρο από την περίφραξη της πισίνας και εισέβαλε στο δωμάτιο. Ο 19χρονος σύντροφος της κοπέλας προσπάθησε να τον εμποδίσει, όμως ο δράστης – ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες έχει εκπαιδευτεί στο κικ μπόξινγκ – τον χτύπησε και τον έριξε στο έδαφος.

Στη συνέχεια, επιτέθηκε με πρωτοφανή σφοδρότητα στην 25χρονη, προκαλώντας της σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα τη μεταφορά της στο νοσοκομείο. Μετά την πράξη του, ο δράστης επιχείρησε να διαφύγει για να επιστρέψει στη χώρα του, όμως οι αστυνομικές αρχές αντέδρασαν άμεσα και τον συνέλαβαν.

Τι υποστηρίζει ο κατηγορούμενος

Σύμφωνα με όσα έχουν διαρρεύσει από το περιβάλλον της υπεράσπισης ο 27χρονος ισχυρίζεται ότι «δεν είχε πρόθεση» να κακοποιήσει ή να τραυματίσει την πρώην σύντροφό του. Υποστηρίζει πως το ταξίδι του είχε ως μοναδικό σκοπό να τη συναντήσει για να ζητήσει εξηγήσεις, καθώς η νεαρή γυναίκα είχε τερματίσει τη σχέση τους ξαφνικά μέσω ενός ηλεκτρονικού μηνύματος.Οι ισχυρισμοί αυτοί αναμένεται να αναπτυχθούν αναλυτικά κατά τη διάρκεια της σημερινής του απολογίας, όπου δικαστής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση.

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