Προβλήματα από τη Δομή μεταναστών στη Χίο: Στο Ράδιο Κρήτη ο πρόεδρος της Κοινότητας που τη φιλοξενεί

Τα προβλήματα που προκαλεί η λειτουργία της Κλειστής Ελεγχόμενης Δομής μεταναστών στη Χίο, σε συνδυασμό με τις συνεχείς διεκδικήσεις της τοπικής κοινωνίας της Δημοτικής Κοινότητας Χαλκειούς περιέγραψε ο πρόεδρός της Νίκος Κουτσουράδης μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και την εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη, με αφορμή τις αντιδράσεις των κατοίκων των Αθανάτων για τη δημιουργία δομής στην περιοχή τους.

Το Χαλκειός, ως το χωριό που βρίσκεται στην «πρώτη γραμμή» της πίεσης λόγω της γειτνίασης με τις εγκαταστάσεις υποδοχής, βιώνει διαχρονικές προκλήσεις που επηρεάζουν την καθημερινότητα, την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα της περιοχής. Όπως είπε ο κ. Κουτσουράδης η παρουσία της δομής από το 2016 δημιουργεί πολυεπίπεδες πιέσεις σε μια μικρή επαρχιακή κοινότητα η χωρικότητα της δομής είναι 1027 άτομα και τώρα φιλοξενούνται 342 μετανάστες.

Οι συνεχείς ροές και η συγκέντρωση εκατοντάδων αιτούντων άσυλο προκαλούν ανησυχία στους κατοίκους για τις περιουσίες τους και την ασφάλεια των ίδιων και των παιδιών τους. Οι κάτοικοι σύμφωνα με τον πρόεδρο, καταγγέλλουν συνεχείς παραβάσεις, κλοπές αγροτικών προϊόντων από τα κτήματά τους και καταστροφές περιουσιών. Έχει ανασταλεί κάθε τοπική παραγωγική δραστηριότητα και έχει ακυρωθεί η αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής καθώς παρήγαγε τα καλύτερα κηπευτικά ενώ η γη έχει χάσει την αξία της.

Η τοπική κοινωνία του Χαλκειούς ξεκαθαρίζει ότι δεν μπορεί να επωμίζεται επ' αόριστον ένα δυσανάλογο βάρος για λογαριασμό όλης της Ευρώπης. Αν και η λειτουργία της Κλειστής Δομής έχει φέρει μεγαλύτερη οργάνωση σε σχέση με το παρελθόν οι κάτοικοι παραμένουν σε διαρκή επαγρύπνηση. Ζητούν τη σταδιακή αποσυμφόρηση, τη διασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης και την έμπρακτη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και της καθημερινότητας στο χωριό.

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