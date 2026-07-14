Τραγωδία στον Πειραιά: Νεαρό ζευγάρι βρέθηκε νεκρό σε αυτοκίνητο μέσα σε γκαράζ

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη στον Πειραιά με ένα ζευγάρι να βρίσκεται νεκρό μέσα στο αυτοκίνητό του και στις αρχές έχει σημάνει συναγερμός.

Οι σοροί του ζευγαριού στον Πειραιά εντοπίστηκαν στο γκαράζ του σπιτιού τους στην οδό Μήλου με τους δύο να είναι μέσα στο αυτοκίνητο.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για έναν 28χρονο και μία 27χρονη, τους οποίους εντόπισε ο πατέρας του άνδρα λίγο πριν τις 10 το πρωί της Τρίτης (14.07.2026) μέσα στο αυτοκίνητο χωρίς τις αισθήσεις τους.

Image

Άμεσα ειδοποίησε τις Αρχές. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ με το ζευγάρι να μεταφέρεται στο Τζάνειο και τους γιατρούς να διαπιστώνουν τον θάνατό τους.

Οι αρχικές εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για αυτοκτονία, αν και επίσημα τα αίτια θανάτου δεν έχουν γίνει γνωστά.

Το νεαρό ζευγάρι που βρέθηκε νεκρό στο αυτοκίνητο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν φέρεται να έχει τραύματα.

Στην περιοχή έχουν βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ αναζητούν και υλικό από κάμερες ασφαλείας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

ΠΑΓΝΗ: Στα όρια της κατάρρευσης οι τραυματιοφορείς – Κενές πάνω από τις μισές οργανικές θέσεις

Παρέμβαση Αρναούτογλου στην Κομισιόν για το αεροδρόμιο Ηρακλείου: "Αδιανόητο να μην υπάρχει πλήρης υγειονομική κάλυψη για 10 εκατ. επιβάτες"

Ο Συνήγορος του Πολίτη για την αποκατάσταση των σεισμόπληκτων του Αρκαλοχωρίου, 4,5 χρόνια μετά τον σεισμό