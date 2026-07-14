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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τραγωδία στον Πειραιά: Νεαρό ζευγάρι βρέθηκε νεκρό σε αυτοκίνητο μέσα σε γκαράζ

εκαβ νυχτα
clock 12:09 | 14/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη στον Πειραιά με ένα ζευγάρι να βρίσκεται νεκρό μέσα στο αυτοκίνητό του και στις αρχές έχει σημάνει συναγερμός. 

Οι σοροί του ζευγαριού στον Πειραιά εντοπίστηκαν στο γκαράζ του σπιτιού τους στην οδό Μήλου με τους δύο να είναι μέσα στο αυτοκίνητο. 

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για έναν 28χρονο και μία 27χρονη, τους οποίους εντόπισε ο πατέρας του άνδρα λίγο πριν τις 10 το πρωί της Τρίτης (14.07.2026) μέσα στο αυτοκίνητο χωρίς τις αισθήσεις τους.

γκαράζ Πειραιάς

Άμεσα ειδοποίησε τις Αρχές. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ με το ζευγάρι να μεταφέρεται στο Τζάνειο και τους γιατρούς να διαπιστώνουν τον θάνατό τους.

Οι αρχικές εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για αυτοκτονία, αν και επίσημα τα αίτια θανάτου δεν έχουν γίνει γνωστά. 

Το νεαρό ζευγάρι που βρέθηκε νεκρό στο αυτοκίνητο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν φέρεται να έχει τραύματα.

Στην περιοχή έχουν βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ αναζητούν και υλικό από κάμερες ασφαλείας.

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