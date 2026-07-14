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ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ορκωμοσία νέου μόνιμου υπαλλήλου στο Δήμο Ηρακλείου

ορκομωσια δημος
clock 12:27 | 14/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Πραγματοποιήθηκε από τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό, παρουσία των Αντιδημάρχων Διοίκησης και Τουρισμού Γιώργου Αγριμανάκη και Πολιτικής Προστασίας και Δημοτικής Αστυνομίας Γιώργου Καραντινού, η ορκωμοσία ενός νέου μόνιμου Δημοτικού Υπαλλήλου, το πρωί της Τρίτης 14/7 στη Λότζια.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τον Χαράλαμπο Χατζηθεοδωρίδη (κλάδου ΠΕ Ειδικό Προσωπικό) που τοποθετείται στη Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας, μέσω της προκήρυξης του ΑΣΕΠ 1Κ/2024.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός, ο Γιώργος Αγριμανάκης και ο Γιώργος Καραντινός, καλωσόρισαν στο δυναμικό του Δήμου Ηρακλείου το νέο υπάλληλο και του ευχήθηκαν υγεία και καλή δύναμη στα νέα του καθήκοντα. 

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