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ΚΡΗΤΗ

Μαλεβίζι: Συνελήφθη 65χρονος που χτυπούσε την πρώην του, σε ζωντανή σύνδεση στα social media

χειροπέδες
clock 11:55 | 14/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στη σύλληψη ενός άνδρα 65 ετών προχώρησαν χθες το βράδυ 13-7-2026 αστυνομικοί του Α.Τ. Μαλεβιζίου, μετά από κλήση που έκανε πολίτης στο 112 ότι είδε τον 65χρονο να χτυπάει σε ζωντανή σύνδεση σε διαδικτυακή εφαρμογή μία νεαρή γυναίκα.

Αστυνομικοί έσπευσαν στο σπίτι που βρίσκονταν σε περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου, όπου εντόπισαν τον άνδρα ο οποίος φέρεται ότι βρισκόταν σε κατάσταση οργής.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, παρούσα ήταν και η ανήλικη κόρη του, ενώ η 28χρονη πρώην σύντροφός του δεν θέλησε να κάνει έγκληση σε βάρος του.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το ζευγάρι έχει απασχολήσει επτά ακόμη φορές για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, ενώ η γυναίκα έχει λάβει και το panic button. Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Α.Τ. Μαλεβιζίου.

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