Στην Ευελπίδων οι δύο κατηγορούμενοι για τον εμπρησμό της Marfin (εικόνες)

Στην Ευελπίδων οι δύο κατηγορούμενοι για τον εμπρησμό της Marfin.

Οι δύο 42χρονοι ύποπτοι οδηγήθηκαν στην Ευελπίδων προκειμένου να απολογηθούν μετά την προθεσμία που πήραν το Σάββατο.

Εις βάρος τους ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή.

Πρόκειται για τους δύο 42χρονους που συνελήφθησαν την Παρασκευή σε Κυψέλη και Χαλάνδρι. Ο ένας 42χρονος, γόνος πλούσιας οικογένειας, εμφανίζεται να έχει αποστασιοποιηθεί από τον αντιεξουσιαστικό χώρο και να ασχολείται με την οικογενειακή επιχείρηση, και ο δεύτερος 42χρονος εργάζεται ως εναερίτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο, κατά τη δικογραφία, φέρονται να ήταν μέλη της πενταμελούς ομάδας που το μεσημέρι της 5ης/5/2010 πραγματοποίησε την εμπρηστική επίθεση στη Marfin που είχε συνέπεια να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι, εκ των οποίων μία έγκυος.

Στον έναν αποδίδεται ρόλος συντονιστή, φέρεται να περιγράφεται από αυτόπτες μάρτυρες ως ο άνθρωπος που έδινε τις οδηγίες, ενώ ο άλλος φέρεται να περιγράφεται από μάρτυρες ως το άτομο που έσπασε την τζαμαρία.

Υπενθυμίζεται ότι για την ίδια υπόθεση έχει συλληφθεί μια 46χρονη γυναίκα στη Βρετανία που κατά τη δικογραφία ήταν μέλος της ομάδας, χωρίς να της αποδίδεται συγκεκριμένη ενέργεια, ενώ αναζητούνται δύο ακόμη άτομα που φέρονται να είχαν κομβικό ρόλο στο χτύπημα κατά της τράπεζας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΕΛ.ΑΣ. έφθασε στα ίχνη τους μετά από καταθέσεις και επεξεργασία στοιχείων, βιντεοληπτικού υλικού από την επίθεση και ανάλυση.

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