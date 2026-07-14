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ΚΡΗΤΗ

Ξεκινούν εργασίες ασφαλτόστρωσης στη Γιαμαλάκη – Ποιοι δρόμοι επηρεάζονται

ασφαλτοστρωση
clock 11:37 | 14/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ξεκινούν την Τρίτη 14/7 εργασίες ασφαλτόστρωσης στην οδό Γιαμαλάκη στο Ηράκλειο. Οι παρεμβάσεις αφορούν το τμήμα από τη συμβολή με την οδό 1878 έως τη Λεωφόρο Καλοκαιρινού και στόχο έχουν τη βελτίωση της ποιότητας του οδοστρώματος και της ασφάλειας στην κυκλοφορία.

Ασφαλτόστρωση

Οι εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν περίπου πέντε ημέρες.

Ανακοίνωση

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Τμήματος Οδοποιίας του Δήμου Ηρακλείου «την Τρίτη  14/07/2026 ξεκινούν εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης  στο  τμήμα της οδού Γιαμαλάκη, από τη συμβολή με την οδό 1878 μέχρι τη Λεωφόρο Καλοκαιρινού. Η διάρκεια των παραπάνω εργασιών αναμένεται να είναι περίπου πέντε ημέρες.

Η Δημοτική Αρχή ζητά την κατανόηση των δημοτών λόγω της αναγκαιότητας των παραπάνω εργασιών και επισημαίνοντας ότι η όποια αναστάτωση θα είναι προσωρινή ενώ τα έργα μόνιμα, παρακαλεί τους διερχόμενους να συμβουλεύονται τις σημάνσεις που καθορίζουν τις πορείες των οχημάτων».

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Ασφαλτόστρωση Γιαμαλάκη
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