ΠΑΓΝΗ: Στα όρια της εξουθένωσης οι τραυματιοφορείς - Κενές πάνω από τις μισές θέσεις

Η υποστελέχωση στα δημόσια νοσοκομεία αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιμα προβλήματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ), με το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) να βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της κρίσης. Η δραματική έλλειψη τραυματιοφορέων, καθώς παραμένουν κενές πάνω από τις μισές οργανικές θέσεις, δημιουργεί συνθήκες εργασιακής εξουθένωσης και υποβαθμίζει την καθημερινή λειτουργία του ιδρύματος.

Το προσωπικό καλείται να ανταπεξέλθει σε εξαντλητικούς ρυθμούς, αναλαμβάνοντας παράλληλα αλλότρια καθήκοντα χωρίς την απαραίτητη θεσμική κάλυψη. Η κατάσταση αυτή αναδεικνύει την επιτακτική ανάγκη για άμεσες παρεμβάσεις και μόνιμες προσλήψεις.

Η ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων στο ΠΑΓΝΗ

Σοβαρό παραμένει το πρόβλημα της ανεπάρκειας τραυματιοφορέων στο ΠΑΓΝΗ. Κενές είναι πάνω από τις μισές οργανικές θέσεις (48 από τις 85), με αποτέλεσμα την αυξανόμενη εντατικοποίηση της δουλειάς τους. Ένας μεταφορέας καλύπτει ταυτόχρονα πολλές κλινικές, ειδικά τα απογεύματα και τις νύχτες, ενώ -παράλληλα με τη μετακίνηση ασθενών- επιβαρύνεται και με τη μεταφορά δειγμάτων βιολογικών υγρών από τις κλινικές για εξετάσεις στα εργαστήρια λόγω μη λειτουργίας των οβίδων μεταφοράς υλικών και ανεπάρκειας βοηθών θαλάμου.

Εξαιτίας της υποστελέχωσης στους τραυματιοφορείς (όπως και στους υπόλοιπους εργαζόμενους του νοσοκομείου) οφείλονται πολλά ρεπό και άδειες, με συνέπεια ελλιπή χρόνο ανάπαυσης, ενώ ο φόρτος και η φύση της εργασίας τούς προκαλούν σωματική καταπόνηση. Ωστόσο, οι κυβερνήσεις δεν έχουν εντάξει ακόμη τους τραυματιοφορείς στα ΒΑΕ, ώστε να μειωθεί ο χρόνος έκθεσής τους σε παράγοντες που προκαλούν φθορά στην υγεία τους.

Στην εντατικοποίηση προστίθεται και η εργασιακή ανασφάλεια των μισών περίπου μεταφορέων, που είναι συμβασιούχοι (επικουρικοί, μέσω ΟΑΕΔ, ΣΟΧ), οι οποίοι κάθε τόσο αγωνιούν αν θα ανανεωθούν οι συμβάσεις τους. Μάλιστα, οι μεταφορείς που απασχολούνται με το πρόγραμμα ανέργων καλούνται να δουλέψουν απλήρωτοι και στα μεσοδιαστήματα μεταξύ των συμβάσεων, ενώ υποχρεώνονται να εργάζονται και πέραν του τακτικού ωραρίου τους, παρόλο που -σύμφωνα με τη σύμβασή τους- «δύνανται» (δεν υποχρεούνται) «να ενταχθούν στα εβδομαδιαία προγράμματα εργασίας του φορέα υποδοχής (… υπό την προϋπόθεση ότι ο φορέας θα καλύψει την επιπλέον δαπάνη)».

To έργο των τραυματιοφορέων δυσχεραίνεται περαιτέρω εξαιτίας της δυσλειτουργίας των παλαιών φθαρμένων φορείων και τροχήλατων καρεκλών. Πρόβλημα αποτελεί και η μη λειτουργία των βομβητών και η χρήση κατά τη βάρδια του κινητού των μεταφορέων (όπως και των γιατρών), το οποίο όμως σε πολλά σημεία του νοσοκομείου (ειδικά στο υπόγειο) δεν πιάνει.

Οι ελλείψεις σε τραυματιοφορείς έχουν αρνητικές επιπτώσεις και στους ασθενείς. Η αργοπορία στη μεταφορά ασθενών για απεικονιστικές εξετάσεις συνεπάγεται καθυστέρηση στη διάγνωση, επομένως και στη θεραπεία τους. Η καθυστέρηση στη διακίνηση των επειγόντων περιστατικών στα ΤΕΠ αυξάνει τις αναμονές και εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία ακόμη και τη ζωή των αρρώστων.

Ενώ οι τραυματιοφορείς είναι αναγκαίοι στις δημόσιες δομές υγείας, διοικήσεις και Υπουργείο διατηρούν εδώ και χρόνια τις ελλείψεις σε αυτή τη βασική κατηγορία υγειονομικών, προσπαθώντας να περιορίσουν το κόστος και να μεταβιβάσουν ολοένα μεγαλύτερο μέρος της κρατικής ευθύνης για τη χρηματοδότηση των νοσοκομείων στις τσέπες των ασθενών.

Διεκδικούμε:

· Άμεσες προσλήψεις μόνιμων τραυματιοφορέων στο ΠΑΓΝΗ, ώστε να καλυφθούν όλες οι κενές θέσεις

· Μονιμοποίηση των συμβασιούχων τραυματιοφορέων

· Ένταξη τραυματιοφορέων στα ΒΑΕ

· Λειτουργία συστήματος ασφαλούς μεταφοράς δειγμάτων από τις κλινικές στα εργαστήρια

· επαναλειτουργία βομβητών εργαζομένων νοσοκομείου

· να δοθούν τα χρωστούμενα ρεπό και άδειες στους μεταφορείς και να εξασφαλιστεί η χορήγηση καλοκαιρινής ανάπαυσης τριών εβδομάδων.

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