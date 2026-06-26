Φωτιά στον Άη Γιάννη Χωστό: Μετρούν τις πληγές τους κάτοικοι και επιχειρηματίες - Εικόνες θλίψης

Το πραγματικό μέγεθος της καταστροφής που άφησε πίσω της η μεγάλη πυρκαγιά στον Άγιο Ιωάννη Χωστό, στο Ηράκλειο, αποκαλύπτεται όσο περνούν οι ώρες. Η φωτιά, που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης, μετέτρεψε την περιοχή σε πύρινη κόλαση, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές σε επιχειρήσεις και κατοικίες.

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(Η πύρινη λαίλαπα άφησε πίσω της μεγάλες ζημιές)

Η επιχείρηση εμπορίας χαρτικών, από την οποία φαίνεται πως ξεκίνησε η φωτιά, καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ σοβαρές υλικές ζημιές υπέστη και δεύτερη γειτονική επιχείρηση.

Οι φλόγες επεκτάθηκαν με μεγάλη ταχύτητα και έφτασαν σε κατοικίες που βρίσκονται σε μικρή απόσταση, με τέσσερα έως πέντε σπίτια να υφίστανται εκτεταμένες φθορές.

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(Σε απόγνωση ιδιοκτήτες σπιτιών)

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, η πυρκαγιά φαίνεται να εκδηλώθηκε στον εξωτερικό χώρο της επιχείρησης, όπου υπήρχαν αποθηκευμένες ξύλινες παλέτες.

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Οι υψηλές θερμοκρασίες, σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους και τη μεγάλη ποσότητα εύφλεκτων υλικών, συνέβαλαν στην ταχύτατη εξάπλωση της φωτιάς, η οποία μέσα σε λίγα λεπτά επεκτάθηκε σε παρακείμενα κτίρια και απείλησε κατοικίες μέσα στον αστικό ιστό.

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(Τιτάνια η μάχη των πυροσβεστών)

Παρότι το κύριο μέτωπο έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή. Από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, στο σημείο επιχειρούν τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα με οκτώ πυροσβέστες, οι οποίοι πραγματοποιούν συνεχείς ελέγχους και διαβροχές, προκειμένου να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο αναζωπύρωσης.

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Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση και ιδιαίτερα μεγάλη. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν δεκάδες πυροσβέστες με μεγάλο αριθμό οχημάτων, ειδικά επιχειρησιακά μέσα, ομάδα της ΕΜΟΔΕ, βραχιονοφόρο όχημα, καθώς και πυροσβεστικό ελικόπτερο που πραγματοποίησε συνεχείς ρίψεις νερού.

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(Το ενάεριο μέσο κάνει ρίψεις νερού)

Καθοριστική ήταν και η συνδρομή υδροφόρων της Περιφέρειας Κρήτης και των δήμων, ενώ μήνυμα μέσω του 112 κάλεσε τους κατοίκους να προστατευτούν από τους πυκνούς καπνούς και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

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(Πυκνοί καπνοί σκέπασαν την περιοχή)

Την ίδια ώρα, το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής διερευνά τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς, ενώ συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών από τα αρμόδια κλιμάκια.

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Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ιδιαίτερα υψηλό οικονομικό κόστος, καθώς οι καταστροφές που άφησε πίσω της η φωτιά είναι εκτεταμένες, τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τις οικογένειες που είδαν τις περιουσίες τους να πλήττονται.

(Φωτογραφίες από imageonline)

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