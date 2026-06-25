Ηράκλειο: Μεγάλη φωτιά σε αποθήκη ξυλείας – Κάηκαν σπίτια - 150 πυροσβέστες στην μάχη

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η περιοχή του Άη Γιάννη Χωστού στο Ηράκλειο, καθώς μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης 25 Ιουνίου 2026, απειλεί άμεσα κατοικημένες ζώνες.

Οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα σε 4 σπίτια, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές και θέτοντας τις αρχές σε πλήρη κινητοποίηση. Επίσης ολοσχερώς καταστράφηκε μία ακόμα επιχείρηση εμπορίας ηλεκτρολογικού υλικού.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 15:00 στον εξωτερικό αύλιο χώρο εργοστασίου και αποθήκης ξυλείας. Λόγω της τεράστιας ποσότητας από ξύλινες παλέτες και άλλα άκρως εύφλεκτα υλικά που βρίσκονταν αποθηκευμένα στο σημείο, το πύρινο μέτωπο πήρε γρήγορα εφιαλτικές διαστάσεις.

Πυκνοί, μαύροι καπνοί έχουν καλύψει τον ουρανό της ευρύτερης περιοχής του Ηρακλείου, κάνοντας την ατμόσφαιρα αποπνικτική.

Μάχη με τις φλόγες και στενούς δρόμους

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

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Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης, επιστρατεύτηκε και πυροσβεστικό ελικόπτερο για ρίψεις νερού από αέρος.

Ωστόσο, το έργο των πυροσβεστών αντιμετωπίζει σοβαρά εμπόδια. Η στενότητα των δρόμων στη συγκεκριμένη περιοχή δυσχεραίνει σημαντικά τη διέλευση και τη στάθμευση των μεγάλων πυροσβεστικών οχημάτων, καθιστώντας την επιχείρηση κατάσβεσης μια μάχη με τον χρόνο.

Ενεργοποίηση του 112 και έκκληση για προστασία

Λίγο μετά την εκδήλωση της φωτιάς, ήχησε το προειδοποιητικό μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας από το 112 στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων.

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Οι αρχές απευθύνουν επίσημη και κατεπείγουσα έκκληση στους πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν ερμητικά πόρτες και παράθυρα, ώστε να αποφευχθεί η εισπνοή των τοξικών καπνών.

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Ανάλογη ανακοίνωση εξέδωσε και η διοίκηση του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠαΓΝΗ), εφιστώντας την προσοχή ιδιαίτερα στις ευπαθείς ομάδες με αναπνευστικά προβλήματα.

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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Η Ελληνική Αστυνομία έχει προχωρήσει σε εκτροπές της κυκλοφορίας στους γύρω οδικούς άξονες για την ασφάλεια των οδηγών και τη διευκόλυνση των οχημάτων έκτακτης ανάγκης. Παρακαλούνται οι πολίτες να αποφεύγουν πλήρως τις μετακινήσεις προς την περιοχή του Άη Γιάννη Χωστού.

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Η πυκνή δόμηση της περιοχής και η άμεση γειτνίαση της επιχείρησης με οικίες και άλλες επιχειρήσεις καθιστούν το έργο των πυροσβεστών εξαιρετικά δύσκολο, καθώς κύριο μέλημά τους είναι η αναχαίτιση του μετώπου πριν αυτό επεκταθεί περαιτέρω στον οικιστικό ιστό.

Η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις δυνάμεις να δίνουν μάχη για να περιορίσουν το μέτωπο προτού επεκταθεί περαιτέρω στον οικιστικό ιστό.

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