Κρήτη: Τα νοσοκομεία γίνονται σπίτι για κακοποιημένα και εγκαταλειμμένα παιδιά - Στοιχεία σοκ

Ανησυχία και έντονο κοινωνικό προβληματισμό προκαλούν τα περιστατικά παιδιών που, αντί να μεγαλώνουν στο οικογενειακό τους περιβάλλον, καταλήγουν να φιλοξενούνται για ημέρες, εβδομάδες ή ακόμη και μήνες σε νοσοκομεία. Παιδιά που απομακρύνονται από κακοποιητικές συνθήκες, παιδιά που έχουν υποστεί παραμέληση, αλλά και βρέφη που εγκαταλείπονται αμέσως μετά τη γέννησή τους, βρίσκονται πολλές φορές αντιμέτωπα με μια σκληρή πραγματικότητα: το πρώτο ή το μοναδικό ασφαλές καταφύγιο που διαθέτουν είναι ένας θάλαμος νοσοκομείου.

Το φαινόμενο καταγράφεται και στην Κρήτη, με το Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου να αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του ekriti.gr η φιλοξενία ανηλίκων στην Παιδιατρική Κλινική αποτελεί σχεδόν μόνιμη κατάσταση, καθώς αυτή τη στιγμή τρία παιδιά παραμένουν εκεί με εισαγγελική εντολή, μέχρι να βρεθεί η κατάλληλη λύση για τη συνέχιση της φροντίδας τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε το ekriti.gr συνολικά καθ'όλη τη διάρκεια του 2025 φιλοξενήθηκαν στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο 14 ανήλικα παιδιά από 0 έως 17,5 ετών και οι μέρες νοσηλείας - φιλοξενίας ήταν από 2 εβδομάδες έως και έξι μήνες.

Φέτος, μέχρι και σήμερα έχουν φιλοξενηθεί 16 ανήλικα παιδιά και συγκεκριμένα 9 αγόρια και 7 κορίτσια , από νεογέννητα έως 18 ετών. Οι μέρες νοσηλείας / φιλοξενίας τους είναι από 3 μέρες έως και 2 μήνες.

Οι ηλικίες των παιδιών που κατά καιρούς έχουν φιλοξενηθεί στο νοσοκομείο κυμαίνονται από νεογέννητα βρέφη μέχρι εφήβους 15 και 17 ετών. Πρόκειται για περιπτώσεις που παρακολουθούνται στενά από τις εισαγγελικές και κοινωνικές υπηρεσίες, καθώς η παραμονή τους στο νοσοκομείο δεν σχετίζεται με ζητήματα υγείας αλλά με την ανάγκη προστασίας τους. Μάλιστα, δεν είναι λίγες οι φορές που γιατροί και νοσηλευτές καλούνται να αναλάβουν έναν ρόλο που ξεπερνά τα στενά όρια της αποστολής τους.

Να προσφέρουν καθημερινή φροντίδα, ασφάλεια και στήριξη σε παιδιά που, έστω και προσωρινά, έχουν στερηθεί την οικογενειακή θαλπωρή. Έτσι, οι παιδιατρικές κλινικές μετατρέπονται συχνά σε ένα ιδιότυπο προσωρινό σπίτι, μέχρι να βρεθεί μια ανάδοχη οικογένεια, μια δομή φιλοξενίας ή μια άλλη ασφαλής λύση.

Το φαινόμενο, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν περιορίζεται μόνο στο Βενιζέλειο αλλά απασχολεί και άλλες νοσοκομειακές μονάδες της Κρήτης, αναδεικνύοντας τις αυξανόμενες ανάγκες στον τομέα της παιδικής προστασίας και τα διαχρονικά κενά που εξακολουθούν να υπάρχουν.

Χαρακτηριστική ήταν και η υπόθεση που είχε συγκλονίσει το Ηράκλειο στις αρχές του έτους με τα οκτώ αδέλφια που βρέθηκαν χωρίς οικογενειακό πλαίσιο φροντίδας μετά τη φυλάκιση των γονιών τους για ενδοοικογενειακή βία. Τα παιδιά φιλοξενήθηκαν για μεγάλο χρονικό διάστημα στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, μέχρι να δρομολογηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες για την ασφαλή τους διαβίωση.

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