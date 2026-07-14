Προφυλακιστέοι οι δύο κατηγορούμενοι για τη φονική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν, μετά τις απολογίες τους στην ανακρίτρια, ο 29χρονος και η 26χρονη που κατηγορούνται για την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα, τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου. Από την επίθεση έχασε τη ζωή της η μητέρα της, Βάγια Νέστορα, ενώ τραυματίστηκαν τέσσερα ακόμη άτομα. Ο 24χρονος συγκατηγορούμενός τους έλαβε νέα προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί αύριο ενώπιον της ίδιας ανακρίτριας.

Οι δύο κατηγορούμενοι, που φέρονται ως φυσικοί αυτουργοί της φονικής επίθεσης με γκαζάκια, αρνήθηκαν τις βαριές κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Οι πράξεις που τους αποδίδονται αφορούν πέντε κακουργήματα: ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο (τετελεσμένη και σε απόπειρα), τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρησμό και παράβαση του νόμου περί όπλων για κατοχή εκρηκτικών υλών.

Κατά την ολιγόλεπτη απολογία τους, σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο φερόμενοι ως δράστες –που κινούνται στον αντιεξουσιαστικό χώρο και είναι γνωστοί στις διωκτικές Αρχές– έκαναν λόγο για εις βάρος τους «σκευωρία» η οποία, όπως υποστήριξαν, «εργαλειοποιείται επικοινωνιακά». Η απόφαση για την προσωρινή κράτησή τους ελήφθη με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέως.

Ο 24χρονος συγκατηγορούμενος, που σύμφωνα με τις Αρχές παραχώρησε το σπίτι που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο πριν και μετά την επίθεση, θα απολογηθεί αύριο το πρωί. Προανακριτικά, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι δεν γνωρίζει τους συγκατηγορουμένους του και ότι έδωσε τα κλειδιά του εγκαταλελειμμένου σπιτιού σε φίλους του χωρίς να γνωρίζει τη χρήση που θα του έκαναν.

Υπενθυμίζεται πως η δίωξη για την υπόθεση έχει ασκηθεί in rem, δηλαδή αφορά τις αξιόποινες πράξεις που ερευνώνται και όχι συγκεκριμένα πρόσωπα. Η εξατομίκευση των κατηγοριών για κάθε εμπλεκόμενο θα γίνει στο στάδιο της κύριας ανάκρισης.

Κατά τη διάρκεια των απολογιών, συγκεντρώθηκαν στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης άτομα που εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους στους δύο προσωρινά κρατούμενους. Από την ΕΛ.ΑΣ. είχαν ληφθεί αυξημένα μέτρα ασφαλείας τόσο εντός όσο και εκτός του δικαστικού μεγάρου.

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