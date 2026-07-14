Ηράκλειο: Προθεσμία για να απολογηθεί ο 27χρονος Γερμανός για την επίθεση στην πρώην σύντροφό του

Ο 27χρονος Γερμανός, που κατηγορείται για τη βίαιη επίθεση σε βάρος της 25χρονης πρώην συντρόφου του σε ξενοδοχείο της Αμμουδάρας, έλαβε προθεσμία και θα απολογηθεί την Πέμπτη 16 Ιουλίου. Σε βάρος του έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη.

Σύμφωνα με την έρευνα, ο νεαρός ταξίδεψε από τη Γερμανία στην Κρήτη, αφού φέρεται να εντόπισε την πρώην σύντροφό του μέσω ψηφιακών στοιχείων που παρέμεναν συνδεδεμένα. Η 25χρονη βρισκόταν για διακοπές στο Ηράκλειο μαζί με έναν 19χρονο φίλο της, όταν ο κατηγορούμενος φέρεται να έφτασε στο ξενοδοχείο και να εισέβαλε αιφνιδιαστικά στο δωμάτιό τους από την πλευρά της πισίνας, προκαλώντας το σοβαρό περιστατικό που ερευνάται από τις Αρχές.

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